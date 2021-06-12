Феномен гипоопеки

Как родители маскируют свою нелюбовь к ребенку?



Многие знают о вреде гиперопеки, но когда речь заходит о другом стиле воспитания - гипоопеке, задумываясь, предполагают, что родители, недодающие детям заботы, внимания и любви, это асоциальные личности. Однако по факту это не так, достаточно много вполне благополучных мам и пап недолюбливают своих чад, хотя вполне их обеспечивают. О феномене гипоопеки, причинах ее возникновения и негативном влиянии на развитие ребенка расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Нет доверия к людям



- Игорь Валерьевич, расскажите, в чем особенность гипоопеки, почему этого стиля воспитания следует избегать?



- Однажды мы с вами разговаривали о гиперопеке, о том, что это такое и чем она вредна. Как у любого явления, у гиперопеки есть противоположная сторона - гипоопека. Если гиперопека – это стиль воспитания, при котором ребенок находится в центре семейного внимания, все силы и внимание родителей направлены на воспитание ребенка, то при гипоопеке происходит противоположная ситуация – ребенок находится на периферии внимания семьи, в результате чего он недополучает любви, ласки, заботы, воспитательного воздействия.



И гипоопека, и гиперопека по своей сути являются неблагоприятными, а в некоторых случаях патологизирующими стилями воспитания, которые приводят к тому, что психологическое развитие личности ребенка происходит неблагоприятно, с различными нарушениями и формированием черт личности, которые в дальнейшем мешают ребенку жить.



Если при гиперопеке такими чертами является несамостоятельность, безынициативность, безответственность, то при гипоопеке в плане самостоятельности и ответственности проблем не бывает, родители, наоборот, хвастаются тем, насколько самостоятелен их ребенок. Но из тех отрицательных черт, что мешают ребенку в дальнейшей жизни, здесь формируется в первую очередь отсутствие доверия к людям, отражающееся в сложности установления эмоционально-личностных контактов, а это, как правило, низкая самооценка и чувство собственной ущербности. Вот что формируется у ребенка в результате гипоопеки.



- Читая о гипоопеке, многие читатели могут предположить, что речь идет о родителях, которые пьют, гуляют и не занимаются ребенком. Так ли это?



- Следует различать гипоопеку и жестокое обращение с ребенком. Есть различные виды насилия и жестокого обращения с ребенком. Пренебрежение нуждами ребенка – это насилие, оно квалифицируется как преступление. Когда говорим о гипоопеке, мы не имеем в виду насилие, здесь нет пренебрежения нуждами ребенка. Родители его кормят, поят, одевают, обеспечивают в полной мере, но не более того.



- На первый взгляд здесь нет явно негативного отношения к ребенку…



- Здесь родитель по большей части обеспокоен и направлен на удовлетворение базовых физиологических потребностей ребенка, а эмоциональные и потребности в общении они игнорируют и не учитывают. В результате у ребенка могут наблюдаться достаточно специфичные симптомы, свидетельствующие о недостатке родительского внимания. Это, в первую очередь, чувство ненужности, ребенок ведет себя отстраненно, изолируется, говорит, что никому не нужен. Часто гипоопека отражается в его демонстративном поведении. Ребенок недополучает внимания и пытается его каким-то образом к себе привлечь. Он делает это разнообразными способами, вплоть до того, что демонстративное поведение начинает приобретать характер девиантного, плохого поведения.



- Ребенок убегает из дома?



- Да, но необязательно. Это может быть демонстративно-агрессивное поведение, правонарушения (воровство, хулиганство и др.). Уход в различные зависимости (виртуальный мир, плохая компания), криминализация.



Многие, наверное, были свидетелями такой ситуации: когда ребенок начинает плохо себя вести, его родители говорят: «он так привлекает к себе внимание». Такое плохое демонстративное поведение свидетельствует о том, что у ребенка очень сильно фрустрирована потребность в любви, принятии и внимании родителей. Когда мы по совету его родителей перестаем обращать на него внимание, то еще сильнее фрустрируем эту потребность. Его поведение становится более дезадаптивным. Рано или поздно, но, в конце концов, ребенок привлечет к себе внимание плохим поведением и мы уже не сможем спокойно стоять в стороне и смотреть, как он крушит все и ломает. Такое поведение говорит о том, что ребенок воспитывается в гипоопеке.



Родительский инфантилизм



Гипоопека – явление неоднородное. Это не какой-то единый стиль, у него есть свои разновидности, особенности отношений между родителем и ребенком.



- С чем это бывает связано?



- Гипоопека часто является результатом конфликтных отношений внутри семьи или внутрисемейных серьезных проблем – это может быть развод родителей, конфликты между ними, алкоголизация взрослых, переживание кризисных ситуаций в семье. То есть все то, что оттягивает внимание родителей от ребенка. Например, когда мама и папа конфликтуют или выясняют отношения, они оставляют детей на периферии внимания. Иногда ребенок может выступать в качестве средства в войне между родителями. Естественно, что в ожесточенном конфликте никто из взрослых не думает об эмоциональных потребностях ребенка, они думают только о своих, о том, как нанести максимальный урон своей второй половине.



Почему важно знать, откуда берется гипоопека? Этот стиль воспитания вовсе не означает, что родители плохие. Хотя нужно сказать, что да, действительно, другим вариантом гипоопеки может являться непринятие ребенка. И оно может иметь разные корни. Например, ребенок был нежеланным или, может быть, появился на свет в результате насилия. Мать, понимая, что он ни в чем не виноват, бессознательно все равно переносит на него переживания, связанные с обстоятельствами его рождения.



Также может быть перенос на малыша качеств его отца, с которыми у матери конфликтные отношения или он был тираном, и женщина подавляет в себе эти переживания к мужчине, но у нее нет душевной теплоты к малышу, его принятия. Это может быть и результатом проекции на ребенка своих родительских потребностей. Например, всегда мечтал стать врачом, у меня не получилось, поэтому хочу, чтобы мой ребенок им стал, хотя он мечтает стать музыкантом. Видя, что он не такой, как я хочу, не соответствует моим ожиданиям, то не принимаю его таким, какой есть. Это тоже является основой для проявлений гипоопеки, непринятия.



Одна из причин появления гипоопеки - незрелость, инфантильность, неготовность родителей воспитывать ребенка. Часто в этом случае имеет место быть не просто гипоопека, а потакающая гипоопека.



- Противоречивое понятие. В чем она заключается?



- Один из вариантов инфантильности родителей заключается в том, что он сам еще не повзрослел в психологическом плане. И требует к себе заботы, любви, внимания, испытывает дефицит всего этого, поэтому не может дать, соответственно, ребенку. Такая родительская незрелость в современном мире очень часто может проявляться в том, что родитель знает, как нужно воспитывать ребенка, он впитал в себя гуманистические принципы воспитания, но не понимает их сути и действует по ним как по инструкции. Вроде желая ребенку добра, он, по сути, лишает его родительской заботы.



Например, можно встретить такую ситуацию, когда мама двухлетнего малыша позволяет ему «свободу» - будет он кушать или нет, спать ему или нет. При этом когда ребенок капризничает, полагая, что если она тут же немедленно не удовлетворит то, что он просит, то это будет насилием над ребенком. В итоге получается потакающая гипоопека: по сути, родитель не занимается воспитанием ребенка, а просто дает ему то, что он просит сиюминутно. Если не просит, то родитель ничего и не дает.



При этом он может дистанцироваться. Например, требует родительского внимания, но из-за того, что маленький и не может этого сказать, малыш обращается к предметному миру. Говорит: «я хочу эту игрушку». А фактически просит, чтобы родитель с ним поиграл, провел время. Взрослые этого не понимают, просто замещают внимание этой игрушкой: «Хочешь игрушку? Бери, только отстань».



Включается психологическая защита



Естественно, такой формат отношений зачастую маскируется, то есть когда родители сталкиваются с какими-то проблемами в поведении ребенка, когда не понимают, что это, возможно, является результатом того, что они недодают ему внимания и времени, то у них включается механизм психологической защиты.



Родители начинают оправдывать себя занятостью, работой: «я ему все даю, а ему все мало». Находят варианты, лазейки, компромиссы, допустим, отдают ребенка бабушке. Дескать, у нее хорошо получается воспитывать детей, есть время, а мне некогда, потому что серьезная и сложная работа и с этим ничего поделать не могу. Так они снимают с себя всю ответственность. Но, по сути, ссылки на занятость, на что-то еще являются не чем иным, как механизмом психологической защиты, рационализацией. Родитель защищает себя от не очень приятного факта, что уделяет недостаточно времени ребенку, что он его как-то не так любит.



Казалось бы, в вопросе детско-родительских отношений мы балансируем между гиперопекой и гипоопекой. Но фактически нет, это вопрос выстраивания здоровых детско-родительских отношений, заключающихся в том, чтобы мы удовлетворяли не только физиологические, но и эмоциональные, социальные потребности ребенка, при этом не в ущерб своим собственным.



Это не является каким-то компромиссом, это есть абсолютно другой вид отношений. Если коротко, то гиперопека – когда потребности ребенка удовлетворяются за счет потребностей родителей, а гипоопека – когда потребности родителя удовлетворяются за счет потребностей ребенка. Здоровые детско-родительские отношения это когда в них удовлетворяются потребности и ребенка, и родителей.



- В каких случаях родителям стоит посетить психолога?



- Когда вопрос касается неосознаваемых причин гипоопеки, подавляемого отвержения ребенка, тогда эти вопросы требуют профессиональной помощи. Самостоятельно человек не сможет справиться с этим, у него недостаточно ресурсов для того, чтобы осознать те его интенции, которые для него не осознаваемы.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Многие знают о вреде гиперопеки, но когда речь заходит о другом стиле воспитания - гипоопеке, задумываясь, предполагают, что родители, недодающие детям заботы, внимания и любви, это асоциальные личности. Однако по факту это не так, достаточно много вполне благополучных мам и пап недолюбливают своих чад, хотя вполне их обеспечивают. О феномене гипоопеки, причинах ее возникновения и негативном влиянии на развитие ребенка расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Однажды мы с вами разговаривали о гиперопеке, о том, что это такое и чем она вредна. Как у любого явления, у гиперопеки есть противоположная сторона - гипоопека. Если гиперопека – это стиль воспитания, при котором ребенок находится в центре семейного внимания, все силы и внимание родителей направлены на воспитание ребенка, то при гипоопеке происходит противоположная ситуация – ребенок находится на периферии внимания семьи, в результате чего он недополучает любви, ласки, заботы, воспитательного воздействия.И гипоопека, и гиперопека по своей сути являются неблагоприятными, а в некоторых случаях патологизирующими стилями воспитания, которые приводят к тому, что психологическое развитие личности ребенка происходит неблагоприятно, с различными нарушениями и формированием черт личности, которые в дальнейшем мешают ребенку жить.Если при гиперопеке такими чертами является несамостоятельность, безынициативность, безответственность, то при гипоопеке в плане самостоятельности и ответственности проблем не бывает, родители, наоборот, хвастаются тем, насколько самостоятелен их ребенок. Но из тех отрицательных черт, что мешают ребенку в дальнейшей жизни, здесь формируется в первую очередь отсутствие доверия к людям, отражающееся в сложности установления эмоционально-личностных контактов, а это, как правило, низкая самооценка и чувство собственной ущербности. Вот что формируется у ребенка в результате гипоопеки.- Следует различать гипоопеку и жестокое обращение с ребенком. Есть различные виды насилия и жестокого обращения с ребенком. Пренебрежение нуждами ребенка – это насилие, оно квалифицируется как преступление. Когда говорим о гипоопеке, мы не имеем в виду насилие, здесь нет пренебрежения нуждами ребенка. Родители его кормят, поят, одевают, обеспечивают в полной мере, но не более того.- Здесь родитель по большей части обеспокоен и направлен на удовлетворение базовых физиологических потребностей ребенка, а эмоциональные и потребности в общении они игнорируют и не учитывают. В результате у ребенка могут наблюдаться достаточно специфичные симптомы, свидетельствующие о недостатке родительского внимания. Это, в первую очередь, чувство ненужности, ребенок ведет себя отстраненно, изолируется, говорит, что никому не нужен. Часто гипоопека отражается в его демонстративном поведении. Ребенок недополучает внимания и пытается его каким-то образом к себе привлечь. Он делает это разнообразными способами, вплоть до того, что демонстративное поведение начинает приобретать характер девиантного, плохого поведения.- Да, но необязательно. Это может быть демонстративно-агрессивное поведение, правонарушения (воровство, хулиганство и др.). Уход в различные зависимости (виртуальный мир, плохая компания), криминализация.Многие, наверное, были свидетелями такой ситуации: когда ребенок начинает плохо себя вести, его родители говорят: «он так привлекает к себе внимание». Такое плохое демонстративное поведение свидетельствует о том, что у ребенка очень сильно фрустрирована потребность в любви, принятии и внимании родителей. Когда мы по совету его родителей перестаем обращать на него внимание, то еще сильнее фрустрируем эту потребность. Его поведение становится более дезадаптивным. Рано или поздно, но, в конце концов, ребенок привлечет к себе внимание плохим поведением и мы уже не сможем спокойно стоять в стороне и смотреть, как он крушит все и ломает. Такое поведение говорит о том, что ребенок воспитывается в гипоопеке.Гипоопека – явление неоднородное. Это не какой-то единый стиль, у него есть свои разновидности, особенности отношений между родителем и ребенком.- Гипоопека часто является результатом конфликтных отношений внутри семьи или внутрисемейных серьезных проблем – это может быть развод родителей, конфликты между ними, алкоголизация взрослых, переживание кризисных ситуаций в семье. То есть все то, что оттягивает внимание родителей от ребенка. Например, когда мама и папа конфликтуют или выясняют отношения, они оставляют детей на периферии внимания. Иногда ребенок может выступать в качестве средства в войне между родителями. Естественно, что в ожесточенном конфликте никто из взрослых не думает об эмоциональных потребностях ребенка, они думают только о своих, о том, как нанести максимальный урон своей второй половине.Почему важно знать, откуда берется гипоопека? Этот стиль воспитания вовсе не означает, что родители плохие. Хотя нужно сказать, что да, действительно, другим вариантом гипоопеки может являться непринятие ребенка. И оно может иметь разные корни. Например, ребенок был нежеланным или, может быть, появился на свет в результате насилия. Мать, понимая, что он ни в чем не виноват, бессознательно все равно переносит на него переживания, связанные с обстоятельствами его рождения.Также может быть перенос на малыша качеств его отца, с которыми у матери конфликтные отношения или он был тираном, и женщина подавляет в себе эти переживания к мужчине, но у нее нет душевной теплоты к малышу, его принятия. Это может быть и результатом проекции на ребенка своих родительских потребностей. Например, всегда мечтал стать врачом, у меня не получилось, поэтому хочу, чтобы мой ребенок им стал, хотя он мечтает стать музыкантом. Видя, что он не такой, как я хочу, не соответствует моим ожиданиям, то не принимаю его таким, какой есть. Это тоже является основой для проявлений гипоопеки, непринятия.Одна из причин появления гипоопеки - незрелость, инфантильность, неготовность родителей воспитывать ребенка. Часто в этом случае имеет место быть не просто гипоопека, а потакающая гипоопека.- Один из вариантов инфантильности родителей заключается в том, что он сам еще не повзрослел в психологическом плане. И требует к себе заботы, любви, внимания, испытывает дефицит всего этого, поэтому не может дать, соответственно, ребенку. Такая родительская незрелость в современном мире очень часто может проявляться в том, что родитель знает, как нужно воспитывать ребенка, он впитал в себя гуманистические принципы воспитания, но не понимает их сути и действует по ним как по инструкции. Вроде желая ребенку добра, он, по сути, лишает его родительской заботы.Например, можно встретить такую ситуацию, когда мама двухлетнего малыша позволяет ему «свободу» - будет он кушать или нет, спать ему или нет. При этом когда ребенок капризничает, полагая, что если она тут же немедленно не удовлетворит то, что он просит, то это будет насилием над ребенком. В итоге получается потакающая гипоопека: по сути, родитель не занимается воспитанием ребенка, а просто дает ему то, что он просит сиюминутно. Если не просит, то родитель ничего и не дает.При этом он может дистанцироваться. Например, требует родительского внимания, но из-за того, что маленький и не может этого сказать, малыш обращается к предметному миру. Говорит: «я хочу эту игрушку». А фактически просит, чтобы родитель с ним поиграл, провел время. Взрослые этого не понимают, просто замещают внимание этой игрушкой: «Хочешь игрушку? Бери, только отстань».Естественно, такой формат отношений зачастую маскируется, то есть когда родители сталкиваются с какими-то проблемами в поведении ребенка, когда не понимают, что это, возможно, является результатом того, что они недодают ему внимания и времени, то у них включается механизм психологической защиты.Родители начинают оправдывать себя занятостью, работой: «я ему все даю, а ему все мало». Находят варианты, лазейки, компромиссы, допустим, отдают ребенка бабушке. Дескать, у нее хорошо получается воспитывать детей, есть время, а мне некогда, потому что серьезная и сложная работа и с этим ничего поделать не могу. Так они снимают с себя всю ответственность. Но, по сути, ссылки на занятость, на что-то еще являются не чем иным, как механизмом психологической защиты, рационализацией. Родитель защищает себя от не очень приятного факта, что уделяет недостаточно времени ребенку, что он его как-то не так любит.Казалось бы, в вопросе детско-родительских отношений мы балансируем между гиперопекой и гипоопекой. Но фактически нет, это вопрос выстраивания здоровых детско-родительских отношений, заключающихся в том, чтобы мы удовлетворяли не только физиологические, но и эмоциональные, социальные потребности ребенка, при этом не в ущерб своим собственным.Это не является каким-то компромиссом, это есть абсолютно другой вид отношений. Если коротко, то гиперопека – когда потребности ребенка удовлетворяются за счет потребностей родителей, а гипоопека – когда потребности родителя удовлетворяются за счет потребностей ребенка. Здоровые детско-родительские отношения это когда в них удовлетворяются потребности и ребенка, и родителей.- Когда вопрос касается неосознаваемых причин гипоопеки, подавляемого отвержения ребенка, тогда эти вопросы требуют профессиональной помощи. Самостоятельно человек не сможет справиться с этим, у него недостаточно ресурсов для того, чтобы осознать те его интенции, которые для него не осознаваемы.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru