Инаугурация нового президента Монголии пройдет 25 июня

Далай-лама XIV поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с победой на выборах
Парламент Монголии утвердил дату инаугурации нового президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Церемония его вступления в должность пройдет 25 июня в 11:40, сообщает МОНЦАМЭ.
Новоизбранный президент произносит перед Великим государственным Хуралом присягу: «Клянусь отстаивать и защищать независимость и суверенитет Монголии, свободу и национальное единство народа, а также почитать и соблюдать Конституцию и честно выполнять обязанности».
Между тем, Ухнаагийна Хурэлсуха поздравил с победой на выборах президента Монголии Далай-лама XIV. В своем поздравлении Его Святейшество особо отметил: «У меня остались теплые воспоминания о Монголии, которую я впервые посетил в 1979 году. Я искренне рад, что и молодое, и старшее поколения монголов воодушевленно поддерживают мои усилия по распространению общечеловеческих ценностей, а также соглашаются с тем, что современную образовательную систему нужно дополнить традиционными буддийскими знаниями».
В заключение Его Святейшество пожелал избранному президенту Монголии У.Хурэлсуху успехов в решении стоящих перед ним задач.
Напомним, выборы президента Монголии состоялись 9 июня. Согласно официальным данным, Генеральной избирательной комиссии страны, кандидат от Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух получил 823 326 или 67,69 процента голосов из 1 216 246 избирателей, принявших участие в голосовании и избран новым президентом Монголии.
Фото: montsame.mn
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