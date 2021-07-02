Два параспортсмена из Бурятии стали мастерами спорта по стрельбе из лука

Спортивные звания получили Александр Гомбожапов и Даши Дольжина





В конце июня Министерство спорта РФ присвоило звания «Мастер спорта России» двум спортсменам-лучникам из Бурятии с поражением опорно-двигательного аппарата.



- Это наши герои и гордость - Александр Гомбожапов и Даши Дольжина! Поздравляем спортсменов и тренера новоиспеченных мастеров Викторию Номоконову. Желаем новых свершений! – отметили в Минспорте Бурятии.



Горожане поздравили земляков в местном паблике «Весь Улан-Удэ».



- Когда есть такие люди, Бурятия не загнется! – пишут в комментариях.



- Слава героям! Новых вам высот! – желают там же.



- Какая сила воли у этих людей. Дай бог, чтоб у них все было Хорошо. Удачи! – восхищаются жители.







фото: Минспорта РБ

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