02.07.2021
Два параспортсмена из Бурятии стали мастерами спорта по стрельбе из лука

Два параспортсмена из Бурятии стали мастерами спорта по стрельбе из лука

Спортивные звания получили Александр Гомбожапов и Даши Дольжина


В конце июня Министерство спорта РФ присвоило звания «Мастер спорта России» двум спортсменам-лучникам из Бурятии с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Это наши герои и гордость - Александр Гомбожапов и Даши Дольжина! Поздравляем спортсменов и тренера новоиспеченных мастеров Викторию Номоконову. Желаем новых свершений! – отметили в Минспорте Бурятии.

Горожане поздравили земляков в местном паблике «Весь Улан-Удэ».

- Когда есть такие люди, Бурятия не загнется! – пишут в комментариях.

- Слава героям! Новых вам высот! – желают там же.

- Какая сила воли у этих людей. Дай бог, чтоб у них все было Хорошо. Удачи! – восхищаются жители.



фото: Минспорта РБ
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