На чемпионат по стрельбе из лука в Улан-Удэ пустят 500 зрителей

Они должны будут предъявить справки о вакцинации или ПЦР-тест



15 августа в столице Бурятии стартует чемпионат России по стрельбе из лука, который соберет более 170 участников из 17 регионов страны. На чемпионат допустят зрителей с документом о вакцинировании или ПЦР-тесте.



- Зрителей будут пускать на чемпионат с документом о вакцинации против коронавируса (достаточно первого компонента), либо справкой о перенесённом не более чем шесть месяцев назад заболевания, либо отрицательном результате лабораторного обследования методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, - рассказали в оргкомитете.



Максимальное количество зрителей – 500 человек. Вход – бесплатный. На стадион пригласят спортивные школы Улан-Удэ, которые занимаются стрельбой из лука. Чемпионат будет проходить на Центральном стадионе Улан-Удэ с 15 по 20 августа.



- 14 августа спортсмены прилетят в Улан-Удэ, в этот же день состоится мандатная комиссия. 15 августа день официальной пристрелки, 16 августа - стартовый круг и начало соревнований с церемонией открытия. 19 августа – финальный этап, закрытие и награждение участников, - сообщил заслуженный тренер России Константин Эрдыниев.



Фото: «Номер один»

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