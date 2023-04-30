Спорт 30.04.2023 в 12:41
Иркутские нефтяники увезли из Бурятии золото Кубка по волейболу
Впрочем, за поражение мужчин отыгралась улан-удэнская женская команда
Текст: Станислав Сергеев
29 апреля в культурно-досуговым центре прошли матчи финального дня Кубка горсовета по волейболу, посвященного 100-летию Республики Бурятия и 100-летию волейбола в России.
Победителем соревнований среди мужчин стала команда Иркутской нефтяной компании. Второе место получила команда Бурятского государственного университета, а третье место заняла команда Автолидера.
Зрители и болельщики были в восторге от результатов игры среди женщин, уверенную победу одержала команда города Улан-Удэ «Динамо». Второе место заняла команда Иркутской нефтяной компании, а третье место досталось команде Якутяночка (Республика Саха).
Фото: пресс-служба улан-удэнского горсовета
Победителем соревнований среди мужчин стала команда Иркутской нефтяной компании. Второе место получила команда Бурятского государственного университета, а третье место заняла команда Автолидера.
Зрители и болельщики были в восторге от результатов игры среди женщин, уверенную победу одержала команда города Улан-Удэ «Динамо». Второе место заняла команда Иркутской нефтяной компании, а третье место досталось команде Якутяночка (Республика Саха).
Фото: пресс-служба улан-удэнского горсовета
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