Спорт 30.04.2023 в 12:41

Иркутские нефтяники увезли из Бурятии золото Кубка по волейболу

Впрочем, за поражение мужчин отыгралась улан-удэнская женская команда
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Текст: Станислав Сергеев
Иркутские нефтяники увезли из Бурятии золото Кубка по волейболу
29 апреля в культурно-досуговым центре прошли матчи финального дня Кубка горсовета по волейболу, посвященного 100-летию Республики Бурятия и 100-летию волейбола в России.

Победителем соревнований среди мужчин стала команда Иркутской нефтяной компании. Второе место получила команда Бурятского государственного университета, а третье место заняла команда Автолидера.

Зрители и болельщики были в восторге от результатов игры среди женщин, уверенную победу одержала команда города Улан-Удэ «Динамо». Второе место заняла команда Иркутской нефтяной компании, а третье место досталось команде Якутяночка (Республика Саха).

Фото: пресс-служба улан-удэнского горсовета
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