Иркутские нефтяники увезли из Бурятии золото Кубка по волейболу

29 апреля в культурно-досуговым центре прошли матчи финального дня Кубка горсовета по волейболу, посвященного 100-летию Республики Бурятия и 100-летию волейбола в России.Победителем соревнований среди мужчин стала команда Иркутской нефтяной компании. Второе место получила команда Бурятского государственного университета, а третье место заняла команда Автолидера.Зрители и болельщики были в восторге от результатов игры среди женщин, уверенную победу одержала команда города Улан-Удэ «Динамо». Второе место заняла команда Иркутской нефтяной компании, а третье место досталось команде Якутяночка (Республика Саха).Фото: пресс-служба улан-удэнского горсовета