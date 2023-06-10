В Улан-Удэ в 10-ый раз пройдёт дивизион Владимира Граната

К участию приглашаются коллективы мальчиков 2014 и 2015 годов рождения. Две сильнейшие команды отборочных соревнований попадут на финальный этап фестиваля, который пройдет в Анапе с 3 по 10 сентября (2015г.р.) и с 13 по 20 сентября (2014г.р.).

Владимир Гранат – заслуженный мастер спорта России, игравший за "Динамо" (Москва), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Рубин" (Казань), сборную страны.

Первый именной турнир футболиста на фестивале "Большие звезды светят малым" прошел на его малой родине - в Улан-Удэ в 2012 году.



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Фото: "Номер один"