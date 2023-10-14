Спорт 14.10.2023 в 08:00
Династия гонщиков из Бурятии взрастила потомка
Наследник семьи автоспортсменов готовится покорить Европу
Текст: Натали Грюнвальд
Семь лет назад мы писали про Евгения Бадмаева, одного из лучших гонщиков в России. На тот момент его 15-летний сын Дмитрий лишь начинал делать успехи, участвуя в соревнованиях по картингу. Сейчас же он вырос и пошел по стопам отца, набирая спортивные обороты. О том, как складывается карьера перспективного гонщика, подробно расскажет «Номер один».
О Бадмаевых
Спорт в их семье всегда присутствовал. Все началось еще с дедушки - Александра Даба-Самбуевича. Он не только занимался долгие годы мотоспортом, но и был тренером советского спортсмена Николая Нищенко, который стал легендой мотоспорта и четырехкратным чемпионом мира по спидвею. Увы, знаменитый улан-удэнский гонщик Нищенко погиб в 1993 году во время показательных выступлений на презентации нового автомобиля «Вольво».
Именно тренер Александр Даба-Самбуевич также привил любовь к скорости своему сыну и внуку Диме.
- Мотоциклетный спидвей - один из самых опасных видов автоспорта. Ты мчишься в одной экипировке на байке. Вокруг тебя нет никаких защитных дверей, потолка и прочего. Дедушка много лет принимал участие в соревнованиях на мотоциклах, а позже стал очень успешным тренером. Именно он обучал моего отца скоростной езде. Папа всю жизнь проездил в дисциплине «автокросс». Но сейчас отошел от спорта, очень много времени уделяет работе, - рассказывает Дмитрий Бадмаев.
Семейный бизнес, которому больше 20 лет, также неотъемлемая часть спортивного вдохновения семьи Бадмаевых. У них своя сеть магазинов автозапчастей из Японии «Империя Авто».
- Когда все только начиналось, папа рассказывал, что было непросто. Это же конец 90-х, банковские карты еще не изобрели. Ему приходилось мчать до границы с «наличкой». Тогда были люди, которые отслеживали таких водителей, и неоднократно на них нападали. Некоторых даже убивали, а машины сжигали. Я не представляю, как он справился со всем этим, - говорит Дмитрий.
Также у них есть свое СТО, где чинят и «прокачивают» специальные автомобили для гонок. Чтобы довести до ума хотя бы одну машину, требуется минимум 800 часов. А таких в коллекции Дмитрия три.
Пожар «сжирает» машину за пару минут
Автоспорт захватывает дух у публики не только из-за развивающейся до пределов скорости, но еще благодаря зрелищности в плане ЧП. На гоночных трассах регулярно возникают ситуации, когда машина пилота в прямом смысле начинает гореть.
За свою успешную гоночную карьеру Дмитрий Бадмаев переворачивался несколько раз. И даже оказывался в эпицентре пожара.
Но самый яркий случай из практики Дмитрия - в автокроссе. В тот день он перевернулся, будучи за рулем машины, на 360 градусов.
- Автокросс подразумевает сложный грунт. Я влетел в барьер и машина оттолкнулась с переворотом. Жесткий удар пришелся на плечи. Это самый страшный для меня случай. Но я все равно продолжил гонку, правда уже со сломанным стеклом и замятой крышей, - продолжает Дмитрий Бадмаев.
На разных соревнованиях машина гонщика загоралась неоднократно. Но ему везло. Чего не скажешь о соперниках.
- Помню, как у одного парня загорелся капот. Весь дым пошел в салон. Он не сразу смог выбраться самостоятельно и надышался. Но по итогу выполз. С трассы его забрали уже на скорой. Чаще всего пожары случаются из-за перегрева мотора. Но я больше гоняю сейчас в ралли-кроссе. Там машина более подготовленная. В салоне есть рычаг для детонации спецбаллона. Он отвечает за самотушение, - рассказывает Бадмаев.
Травмы и спортивная мудрость
Покалечиться на чемпионатах можно легко. Но пилотов от травм спасают пятиточечные ремни. Которые плотно держат их тело в сиденье гоночного авто.
- Тяжелые травмы чаще бывают у пилотов «Формулы-1». Но это совершенно другой вид спорта. Я профессионально участвую в ралли-кроссе. Там все намного проще. Максимум, у меня терялся фокус внимания. Такое произошло, когда я со всей силы ударился внутри салона. Как раз при первом своем заезде на турнире в Европе. Попросту сильно приземлился, когда летел вниз с трамплина. Получается, ты смотришь все время прямо, но в такой момент не можешь ни на чем сфокусироваться, - вспоминает пилот.
Большую роль на пути к победе играет и стиль вождения гонщика. Чаще всего у каждого он индивидуальный. Соперники часто применяют разные ухищрения в настройке своих машин и маневрах на трассе.
Добраться до финиша еще нужно суметь. В основном гоночные чемпионаты разделены на ряд этапов. Если твоя машина ломается на одном из них, на следующий ты попросту не успеешь попасть.
- Последний раз при заезде я берег шины. Впереди было еще много этапов и не хотелось убить резину. Для этого я заходил в поворот с большим раскрытием и на маленькой скорости. Но главное в гонках не хитрость, а самый обычный настрой. Вот как ты себя настроишь морально, так и поедешь, - говорит Бадмаев.
Сложная гонка в Казани
Одной из планок, которую планировал покорить отец Дмитрия - чемпионат Европы 2018 года. Он все-таки принял участие в нем, но так и не занял призового места. После чего на Запад отправился сын.
- В западной части России я езжу на «Субару». Но для европейских соревнований у меня совершенно другая машина - спортивный «Форд Фиеста». В нем 510 лошадиных сил при двухлитровом объеме двигателя. Мы как раз только его купили и я отправился в Европу на чемпионат по ралли-кроссу. Даже не за победой, а просто хотел обкатать машину. Посмотреть ее в деле. Тем не менее занял четвертое место. Это очень неплохо для поездки без подготовки. Уже строю планы на будущее, но на этот раз помчусь за победой, - рассказывает улан-удэнский автогонщик.
Пока что из сотни гонок наиболее сложным для Дмитрия оказался чемпионат в Казани. Он прошел в сентябре 2023 года.
- Это были семь заездов в разных городах страны. Самые важные и сложные два этапа прошли в Казани. На казанской трассе я был впервые. Достаточно интересная, знаете ли. Ее особенность заключается в том, что поворотов немного, но все они сложные. Есть на ней и перепады высот с трамплинами. На таких участках душа вниз уходит. Еще жарко. Салон превращается в баню. Температура градусов 50 – 60, не меньше. Ты еще на старте, а уже весь мокрый, - смеется спортсмен.
На гонке было много сложных маневров. Испытания автодромом «Высокая гора», ставшие заключительным этапом и финалом чемпионата России по ралли-кроссу, Дмитрий Бадмаев будет вспоминать долго. По итогу наш чемпион стал обладателем серебряного кубка страны.
Сейчас он готовится к новым соревнованиям. Ведь в год их количество достигает 12. Шкаф доверху забит медалями, кубками и дипломами. Но главной мечтой пока остается чемпионат мира по ралли-кроссу.
Фото: Максима Морозова
О Бадмаевых
Спорт в их семье всегда присутствовал. Все началось еще с дедушки - Александра Даба-Самбуевича. Он не только занимался долгие годы мотоспортом, но и был тренером советского спортсмена Николая Нищенко, который стал легендой мотоспорта и четырехкратным чемпионом мира по спидвею. Увы, знаменитый улан-удэнский гонщик Нищенко погиб в 1993 году во время показательных выступлений на презентации нового автомобиля «Вольво».
Именно тренер Александр Даба-Самбуевич также привил любовь к скорости своему сыну и внуку Диме.
- Мотоциклетный спидвей - один из самых опасных видов автоспорта. Ты мчишься в одной экипировке на байке. Вокруг тебя нет никаких защитных дверей, потолка и прочего. Дедушка много лет принимал участие в соревнованиях на мотоциклах, а позже стал очень успешным тренером. Именно он обучал моего отца скоростной езде. Папа всю жизнь проездил в дисциплине «автокросс». Но сейчас отошел от спорта, очень много времени уделяет работе, - рассказывает Дмитрий Бадмаев.
Семейный бизнес, которому больше 20 лет, также неотъемлемая часть спортивного вдохновения семьи Бадмаевых. У них своя сеть магазинов автозапчастей из Японии «Империя Авто».
- Когда все только начиналось, папа рассказывал, что было непросто. Это же конец 90-х, банковские карты еще не изобрели. Ему приходилось мчать до границы с «наличкой». Тогда были люди, которые отслеживали таких водителей, и неоднократно на них нападали. Некоторых даже убивали, а машины сжигали. Я не представляю, как он справился со всем этим, - говорит Дмитрий.
Также у них есть свое СТО, где чинят и «прокачивают» специальные автомобили для гонок. Чтобы довести до ума хотя бы одну машину, требуется минимум 800 часов. А таких в коллекции Дмитрия три.
Пожар «сжирает» машину за пару минут
Автоспорт захватывает дух у публики не только из-за развивающейся до пределов скорости, но еще благодаря зрелищности в плане ЧП. На гоночных трассах регулярно возникают ситуации, когда машина пилота в прямом смысле начинает гореть.
За свою успешную гоночную карьеру Дмитрий Бадмаев переворачивался несколько раз. И даже оказывался в эпицентре пожара.
- Первый раз на картинге я врезался в стоящий карт. Моя машина завалилась на бок - в тот момент от перелома шеи уберегла экипировка. В другой раз я уже вылетел из машины и «прокатился» шлемом по трассе. Попросту перелетел через руль. Когда встал на ноги, все в шоке смотрели на меня. Шлем пластиковый был процарапан почти до дыр. Без него бы остался гонщиком без лица. Экипировка спасает, - вспоминает гонщик.
Но самый яркий случай из практики Дмитрия - в автокроссе. В тот день он перевернулся, будучи за рулем машины, на 360 градусов.
- Автокросс подразумевает сложный грунт. Я влетел в барьер и машина оттолкнулась с переворотом. Жесткий удар пришелся на плечи. Это самый страшный для меня случай. Но я все равно продолжил гонку, правда уже со сломанным стеклом и замятой крышей, - продолжает Дмитрий Бадмаев.
На разных соревнованиях машина гонщика загоралась неоднократно. Но ему везло. Чего не скажешь о соперниках.
- Помню, как у одного парня загорелся капот. Весь дым пошел в салон. Он не сразу смог выбраться самостоятельно и надышался. Но по итогу выполз. С трассы его забрали уже на скорой. Чаще всего пожары случаются из-за перегрева мотора. Но я больше гоняю сейчас в ралли-кроссе. Там машина более подготовленная. В салоне есть рычаг для детонации спецбаллона. Он отвечает за самотушение, - рассказывает Бадмаев.
Травмы и спортивная мудрость
Покалечиться на чемпионатах можно легко. Но пилотов от травм спасают пятиточечные ремни. Которые плотно держат их тело в сиденье гоночного авто.
- Тяжелые травмы чаще бывают у пилотов «Формулы-1». Но это совершенно другой вид спорта. Я профессионально участвую в ралли-кроссе. Там все намного проще. Максимум, у меня терялся фокус внимания. Такое произошло, когда я со всей силы ударился внутри салона. Как раз при первом своем заезде на турнире в Европе. Попросту сильно приземлился, когда летел вниз с трамплина. Получается, ты смотришь все время прямо, но в такой момент не можешь ни на чем сфокусироваться, - вспоминает пилот.
Большую роль на пути к победе играет и стиль вождения гонщика. Чаще всего у каждого он индивидуальный. Соперники часто применяют разные ухищрения в настройке своих машин и маневрах на трассе.
- Я всегда придерживаюсь главного принципа. Ни в коем случае не «насиловать» автомобиль сразу и не использовать его на все 200%. Моя машина намного слабее, чем у большинства оппонентов. Но, тем не менее, я побеждаю. Потому что нет смысла гнать изо всех сил в самом начале. Самое важное - только в конце. Из-за того, что многие гонят и кладут педаль в пол, мотор как раз-таки и закипает. До конца ты в таком случае уже не доедешь, - объясняет Дмитрий Бадмаев.
Добраться до финиша еще нужно суметь. В основном гоночные чемпионаты разделены на ряд этапов. Если твоя машина ломается на одном из них, на следующий ты попросту не успеешь попасть.
- Последний раз при заезде я берег шины. Впереди было еще много этапов и не хотелось убить резину. Для этого я заходил в поворот с большим раскрытием и на маленькой скорости. Но главное в гонках не хитрость, а самый обычный настрой. Вот как ты себя настроишь морально, так и поедешь, - говорит Бадмаев.
Сложная гонка в Казани
Одной из планок, которую планировал покорить отец Дмитрия - чемпионат Европы 2018 года. Он все-таки принял участие в нем, но так и не занял призового места. После чего на Запад отправился сын.
- В западной части России я езжу на «Субару». Но для европейских соревнований у меня совершенно другая машина - спортивный «Форд Фиеста». В нем 510 лошадиных сил при двухлитровом объеме двигателя. Мы как раз только его купили и я отправился в Европу на чемпионат по ралли-кроссу. Даже не за победой, а просто хотел обкатать машину. Посмотреть ее в деле. Тем не менее занял четвертое место. Это очень неплохо для поездки без подготовки. Уже строю планы на будущее, но на этот раз помчусь за победой, - рассказывает улан-удэнский автогонщик.
Пока что из сотни гонок наиболее сложным для Дмитрия оказался чемпионат в Казани. Он прошел в сентябре 2023 года.
- Это были семь заездов в разных городах страны. Самые важные и сложные два этапа прошли в Казани. На казанской трассе я был впервые. Достаточно интересная, знаете ли. Ее особенность заключается в том, что поворотов немного, но все они сложные. Есть на ней и перепады высот с трамплинами. На таких участках душа вниз уходит. Еще жарко. Салон превращается в баню. Температура градусов 50 – 60, не меньше. Ты еще на старте, а уже весь мокрый, - смеется спортсмен.
На гонке было много сложных маневров. Испытания автодромом «Высокая гора», ставшие заключительным этапом и финалом чемпионата России по ралли-кроссу, Дмитрий Бадмаев будет вспоминать долго. По итогу наш чемпион стал обладателем серебряного кубка страны.
Сейчас он готовится к новым соревнованиям. Ведь в год их количество достигает 12. Шкаф доверху забит медалями, кубками и дипломами. Но главной мечтой пока остается чемпионат мира по ралли-кроссу.
Фото: Максима Морозова
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