Династия гонщиков из Бурятии взрастила потомка

- Первый раз на картинге я врезался в стоящий карт. Моя машина завалилась на бок - в тот момент от перелома шеи уберегла экипировка. В другой раз я уже вылетел из машины и «прокатился» шлемом по трассе. Попросту перелетел через руль. Когда встал на ноги, все в шоке смотрели на меня. Шлем пластиковый был процарапан почти до дыр. Без него бы остался гонщиком без лица. Экипировка спасает, - вспоминает гонщик.







- Я всегда придерживаюсь главного принципа. Ни в коем случае не «насиловать» автомобиль сразу и не использовать его на все 200%. Моя машина намного слабее, чем у большинства оппонентов. Но, тем не менее, я побеждаю. Потому что нет смысла гнать изо всех сил в самом начале. Самое важное - только в конце. Из-за того, что многие гонят и кладут педаль в пол, мотор как раз-таки и закипает. До конца ты в таком случае уже не доедешь, - объясняет Дмитрий Бадмаев.



