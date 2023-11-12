Родители спортсменов-пулевиков просят помощи у Главы Бурятии

Родители 21 спортсменов-пулевиков обратились в прокуратуру и к главе региона Алексею Цыденову. Их дети в возрасте от 13 до 17 дет входят в состав сборной России от республики и сборной Бурятии по пулевой стрельбе. Сейчас над их спортивным будущим нависла угроза.

Как объясняют ситуацию, с 2016 года юные пулевики начали заниматься в частной спортивной школе под руководством титулованных педагогов Валентины Протасовой, Юлией Суетиной, Марией Галичкиной и Максимом Ситдиковым. Максим Ситдиков также является главным тренером по пулевой стрельбе АУ РБ «Центр спортивной подготовки».

«За семь лет практически каждодневных тренировок дети приняли участие во многих соревнованиях, в том числе федерального уровня, стали призерами всероссийских соревнований, финалистами Первенства России, призерами Этапа Кубка России, призерами Первенства Дальневосточного округа, призерами Первенств и Чемпионатов Республики Бурятия, Кубка Республики Бурятия»,

- перечисляют в обращении.



До недавних пор дети под руководством тренеров радовали победами на соревнованиях в том числе федерального уровня. Переломный момент случился в 2022 году. Тогда Максим Ситдиков, имеющий звания Заслуженного тренера России, Заслуженного тренера Бурятии, главного тренера АУ РБ «Центр спортивной подготовки» был отправлен на СВО. Затем, позднее Мария Галичкина также уволилась с учреждения. На место уволившейся документы подала личный тренер спортсменов, чемпионка мира Юлия Суетина.

«Однако комиссия АУ ДО РБ РСШОР, не принимая во внимание всех заслуг Юлии и имеющихся всех необходимых документов для трудоустройства в том числе ходатайства Федерации пулевой стрельбы Республики Бурятия, решила трудоустроить другого кандидата – молодую девушку, которая не числится в списках специалистов сборной команды Бурятии по пулевой стрельбе, не входит в региональный тренерский совет по пулевой стрельбе, ранее не работавшая в спортивных школах по виду спорта «пулевая стрельба». Девушку ставят работать со спортсменами уровня сборной команды России и Республики Бурятии»,

- объясняют родители.

К сообщению добавляют, что новую кандидатку ранее не видели ни на соревнованиях, ни на кресле спортивных судей.

«Родители юных спортсменов возмущены и находятся в шоковом состоянии, не понимая, как дальше сложится спортивная карьера их детей, не сломится ли спортивный дух от непонятных игр взрослых людей. В настоящее время ребят практически вынуждают заниматься с неизвестным им тренером, который не может обеспечить их ни винтовками, ни экипировкой, ни нормальным помещением»,

- пишут в письме.



В противном случае, если дети не выйдут на тренировки к незнакомому тренеру, им грозят отчислением и лишением возможности лучшим по рейтингу спортсменам выезжать на всероссийские соревнования.







Фото: Номер один