Спорт 27.12.2023 в 15:26
Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований
Никита Кожемякин отличился среди 400 биатлонистов
Текст: Евгения Гармаева
В Красноярске 23-24 декабря прошли межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. На состязание уехал молодой бурятский биатлонист Никита Кожемякин, сообщили в Центре спортивной подготовки Республики Бурятия.
В соревнованиях приняли участие более 400 биатлонистов из нескольких регионов страны: Бурятии, Красноярского края, Алтая, Забайкальского края, Новосибирской, Иркутской, Томской и Кемеровской областей.
«Поздравляем Никиту Кожемякина с бронзовой медалью на межрегиональных соревнованиях по биатлону, на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова среди юношей младших возрастов в масс-старте на дистанции 2.5 км. Поздравляем тренера Милентьева Валерия Анатольевича! Желаем дальнейших успехов!»,
- поздравили в ведомстве.
Фото: Центр спортивной подготовки РБ