Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований

В Красноярске 23-24 декабря прошли межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. На состязание уехал молодой бурятский биатлонист Никита Кожемякин, сообщили в Центре спортивной подготовки Республики Бурятия.

«Поздравляем Никиту Кожемякина с бронзовой медалью на межрегиональных соревнованиях по биатлону, на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова среди юношей младших возрастов в масс-старте на дистанции 2.5 км. Поздравляем тренера Милентьева Валерия Анатольевича! Желаем дальнейших успехов!»,

- поздравили в ведомстве.



В соревнованиях приняли участие более 400 биатлонистов из нескольких регионов страны: Бурятии, Красноярского края, Алтая, Забайкальского края, Новосибирской, Иркутской, Томской и Кемеровской областей.



Фото: Центр спортивной подготовки РБ