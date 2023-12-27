Спорт 27.12.2023 в 15:26

Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований

Никита Кожемякин отличился среди 400 биатлонистов
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Текст: Евгения Гармаева
Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований

В Красноярске 23-24 декабря прошли межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. На состязание уехал молодой бурятский биатлонист Никита Кожемякин, сообщили в Центре спортивной подготовки Республики Бурятия.

«Поздравляем Никиту Кожемякина с бронзовой медалью на межрегиональных соревнованиях по биатлону, на призы олимпийского чемпиона Евгения Устюгова среди юношей младших возрастов в масс-старте на дистанции 2.5 км. Поздравляем тренера Милентьева Валерия Анатольевича! Желаем дальнейших успехов!»,

- поздравили в ведомстве.
В соревнованиях приняли участие более 400 биатлонистов из нескольких регионов страны: Бурятии, Красноярского края, Алтая, Забайкальского края, Новосибирской, Иркутской, Томской и Кемеровской областей. 


Фото: Центр спортивной подготовки РБ

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