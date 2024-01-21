Боксер Баир Батлаев стал вице-чемпионом

Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова прошел в Самаре с 15 по 20 января. Участие в состязаниях принимали самые сильные боксеры страны, включая действующих чемпионов и призеров чемпионата России. А также финалистов молодежного первенства страны и спортсменов, рекомендованных к участию тренерским штабом.

Боксер Баир Батлаев, атлет спортивного клуба «Номто», представлявший на турнире Бурятию в весовой категории (51 кг) - одержал победу над бронзовым призером чемпионата мира-2021 Ахтемом Закировым. А после по единогласному решению судей вышел в полуфинал, который также миновал с успехом. Оставалось лишь одержать победу в финале и взять Кубок России по боксу.

«Баир Батлаев менее месяца назад гонял вес перед матчем со сборной Кубы, и не успел восстановиться. К тому же он в то время переболел гриппом и боксировал с кубинцем с температурой. Все это сказалось на его нынешней форме. В любом случае он является первым номером сборной России и будет тренироваться по плану. Будем проводить работу над ошибками и готовиться к дальнейшим состязаниям», - прокомментировал президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.

Однако на «финишной прямой» наш атлет спортивного клуба «Номто» встретился с пятикратным чемпионом России, двукратным чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира - Василием Егоровым из Республики Якутия. Ранее якутянин одержал победу в четвертьфинале над Расулом Салиевым из Дагестана и в полуфинале над Артуром Нагапетяном из Москвы.В конечном итоге наш боксер Баир Батлаев стал серебряным призером прошедших состязаний. Победу одержал Василий Егоров из Республики Якутия.

Напомним, на поддержку спорта в 2023 году в Бурятии выделялось более 400 миллионов рублей по разным программам. В декабре звание лучшего спортсмена отдали боксеру Баиру Батлаеву. Данное решение было принято специально созданной комиссией, в которую вошли главные тренеры по разным видам спорта, спортивные журналисты, председатели федераций по видам спорта, спортивные общественники и представители администрации г. Улан-Удэ.





Фото: ulan-ude-info.ru