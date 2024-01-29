Спорт 29.01.2024 в 11:15

В Улан-Удэ сразятся лучшие рукопашники Дальнего Востока

Чемпионат соберет спортсменов с «гражданки» и военнослужащих
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ сразятся лучшие рукопашники Дальнего Востока
В столице Бурятии пройдет объединенный чемпионат ДФО и первенство Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Два спортивных соревнования «слили» вместе впервые.

Соберутся около 150 участников, которые будут представлять региональные федерации из шести дальневосточных регионов, а также военнослужащие из армейских частей. Из общего числа спортсменом армию представят примерно 70 человек. Приедет немало мастеров спорта. Многие участники являются бойцами спецоперации.

Объединенный чемпионат будет являться отбором на соответствующие соревнования по армейскому рукопашному бою уже всероссийского масштаба.

Бои лучших дальневосточных рукопашников пройдут 2-3 февраля в центре единоборств «Патриот». Победители получат медали и грамоты. Также здесь обещают организовать выставку вооружений от 36-й общевойсковой армии и полевую кухню. Планируется выставка от фонда «Защитники Отечества». «Вход свободный, ограничений по возрасту нет», - сообщили организаторы.

Возрастное ограничение: 0+
Теги
единоборства

Все новости

Легкоатлеты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве ДФО
29.01.2024 в 11:40
В Улан-Удэ сразятся лучшие рукопашники Дальнего Востока
29.01.2024 в 11:15
В Бурятии пенсионерка нашла самодельные «стволы»
29.01.2024 в 11:06
В Бурятии запустили модернизированный энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС
29.01.2024 в 10:43
У выезжающего из Бурятии в Монголию мужчины нашли шкуру убитого медведя
29.01.2024 в 10:43
В Бурятии СПИД центр понудили установить нормальный пандус
29.01.2024 в 10:14
В Бурятии помощника главы осудили за помощь осужденному знакомому
29.01.2024 в 10:13
В Бурятии бывшему чиновнику вынесли приговор за скандал с сельским сквером «Молодежный»
29.01.2024 в 09:58
Погибший на трассе в Бурятии водитель не был пристегнут
29.01.2024 в 09:52
В Улан-Удэ будут судить директора «Городских маршрутов»
29.01.2024 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
Легкоатлеты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве ДФО
Состязания проходили в Хабаровске
29.01.2024 в 11:40
Спортсмены Бурятии отличились на Кубке России по стрельбе из лука
Соревнования проходили в городе Орел
25.01.2024 в 14:27
Дацаны Бурятии проведут между собой борцовский турнир
Соревнование пройдет в двух категориях - среди юношей и среди мужчин
22.01.2024 в 13:31
Боксер Баир Батлаев стал вице-чемпионом
Лучший спортсмен 2023 не смог победить на Кубке России
21.01.2024 в 14:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru