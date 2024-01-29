В Улан-Удэ сразятся лучшие рукопашники Дальнего Востока

В столице Бурятии пройдет объединенный чемпионат ДФО и первенство Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Два спортивных соревнования «слили» вместе впервые.Соберутся около 150 участников, которые будут представлять региональные федерации из шести дальневосточных регионов, а также военнослужащие из армейских частей. Из общего числа спортсменом армию представят примерно 70 человек. Приедет немало мастеров спорта. Многие участники являются бойцами спецоперации.Объединенный чемпионат будет являться отбором на соответствующие соревнования по армейскому рукопашному бою уже всероссийского масштаба.Бои лучших дальневосточных рукопашников пройдут 2-3 февраля в центре единоборств «Патриот». Победители получат медали и грамоты. Также здесь обещают организовать выставку вооружений от 36-й общевойсковой армии и полевую кухню. Планируется выставка от фонда «Защитники Отечества». «Вход свободный, ограничений по возрасту нет», - сообщили организаторы.Возрастное ограничение: 0+