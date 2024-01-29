Легкоатлеты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве ДФО

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике прошли с 25 по 28 января 2024 года в городе Хабаровск, сообщают в региональном минспорта. Сборная Бурятии завоевала две золотые и три бронзовые медали.



Так, в первенстве ДФО среди юниоров и юниорок до 20 лет Карина Гец взяла «золото» на дистанции 3000 метров с результатом 10 минут 59,54 секунд. Владимир Намжилов одержал победу на дистанции 400 метров с результатом 53,70 секунд, а также взял «бронзу» на дистанции 200 метров.



Алина Дроздовская на дистанции 400 метров с результатом 1 минута 1,33 секунды заняла третье место.

Бронзовую медаль на чемпионате ДФО забрал Арсалан Мункуев на дистанции 800 метров с результатом 2 минуты 1,27 секунды.