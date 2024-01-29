Спорт 29.01.2024 в 11:40

Легкоатлеты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве ДФО

Состязания проходили в Хабаровске
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Легкоатлеты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве ДФО

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике прошли с 25 по 28 января 2024 года в городе Хабаровск, сообщают в региональном минспорта. Сборная Бурятии завоевала две золотые и три бронзовые медали.

Так, в первенстве ДФО среди юниоров и юниорок до 20 лет Карина Гец взяла «золото» на дистанции 3000 метров с результатом 10 минут 59,54 секунд. Владимир Намжилов одержал победу на дистанции 400 метров с результатом 53,70 секунд, а также взял «бронзу» на дистанции 200 метров.

Алина Дроздовская на дистанции 400 метров с результатом 1 минута 1,33 секунды заняла третье место.

Бронзовую медаль на чемпионате ДФО забрал Арсалан Мункуев на дистанции 800 метров с результатом 2 минуты 1,27 секунды.


Фото: pixabay.com
Теги
ДФО легкая атлетика спортсмены

Все новости

В Бурятии ребенок в детском саду рассек лоб об унитаз
29.01.2024 в 14:48
Горожанам запретили растаскивать на дрова старые дома в центре Улан-Удэ
29.01.2024 в 14:17
В Бурятии вновь пройдет фестиваль «Голос кочевников»
29.01.2024 в 14:15
В честь наступления Белого месяца в Улан-Удэ люди будут ломать кости
29.01.2024 в 13:38
Бурятия всю неделю будет во власти арктического холода
29.01.2024 в 13:34
Дикие животные из-за голода потянулись в столицу Монголии
29.01.2024 в 13:25
В Улан-Удэ отмечен рост техногенных пожаров
29.01.2024 в 13:13
В центре Улан-Удэ построят амфитеатр со сценой
29.01.2024 в 12:53
Жителей Бурятии предупреждают: мошенники добрались до налоговой службы
29.01.2024 в 12:48
Одни жители Улан-Удэ спасли земляков от мошенников, а другие «на живца» поймали воришку
29.01.2024 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
В Улан-Удэ сразятся лучшие рукопашники Дальнего Востока
Чемпионат соберет спортсменов с «гражданки» и военнослужащих
29.01.2024 в 11:15
Спортсмены Бурятии отличились на Кубке России по стрельбе из лука
Соревнования проходили в городе Орел
25.01.2024 в 14:27
Дацаны Бурятии проведут между собой борцовский турнир
Соревнование пройдет в двух категориях - среди юношей и среди мужчин
22.01.2024 в 13:31
Боксер Баир Батлаев стал вице-чемпионом
Лучший спортсмен 2023 не смог победить на Кубке России
21.01.2024 в 14:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru