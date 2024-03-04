Спорт 04.03.2024 в 16:19

Бронзовый призёр чемпионата мира по стрельбе из лука вернулся в Бурятию

Цыдена Генинова торжественно встретили в аэропорту Улан-Удэ
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Текст: Андрей Константинов
Бронзовый призёр чемпионата мира по стрельбе из лука вернулся в Бурятию
4 марта в аэропорту Улан-Удэ встретили бронзового призёра Чемпионата мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта (CISM), ветерана спецоперации Цыдена Генинова.

– Цыден – человек с невероятной целеустремлённостью и самообладанием, силой воли и духа, огромным стремлением к победе. Наш земляк стал ярким примером стойкости, мужества и стремления к победе для ветеранов специальной военной операции, которые ищут себя в мирной жизни, – сказал руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Илья Михалёв.

Чемпионат мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта (CISM) проходил в Бангладеше с 25 по 29 февраля. Бурятский лучник, лейтенант Цыден Генинов выступал в составе сборной Вооруженных сил России. Впервые в команде участвовали военнослужащие с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе и представитель Восточного военного округа, лейтенант Цыден Генинов.

Цыден Генинов – уроженец села Урда-Ага Агинского Бурятского округа Забайкальского края. В 2014 году окончил Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова, после окончания проходил службу в армии. Участвовал в специальной военной операции. В ходе боевых действий получил ранение, потерял ногу. Его сила воли, целеустремлённость и любовь к жизни привели бурятского лучника к победе в международном чемпионате по стрельбе из лука.

– Самый счастливый момент, наверное, в жизни. Мне очень-очень повезло в плане международной арены. Если на бурятском сказать, «Бурхан харааа» – «по воле Бога», – сказал Цыден.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» учреждён в апреле 2023 года по указу президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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