Бронзовый призёр чемпионата мира по стрельбе из лука вернулся в Бурятию

4 марта в аэропорту Улан-Удэ встретили бронзового призёра Чемпионата мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта (CISM), ветерана спецоперации Цыдена Генинова.– Цыден – человек с невероятной целеустремлённостью и самообладанием, силой воли и духа, огромным стремлением к победе. Наш земляк стал ярким примером стойкости, мужества и стремления к победе для ветеранов специальной военной операции, которые ищут себя в мирной жизни, – сказал руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Илья Михалёв.Чемпионат мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта (CISM) проходил в Бангладеше с 25 по 29 февраля. Бурятский лучник, лейтенант Цыден Генинов выступал в составе сборной Вооруженных сил России. Впервые в команде участвовали военнослужащие с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе и представитель Восточного военного округа, лейтенант Цыден Генинов.Цыден Генинов – уроженец села Урда-Ага Агинского Бурятского округа Забайкальского края. В 2014 году окончил Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова, после окончания проходил службу в армии. Участвовал в специальной военной операции. В ходе боевых действий получил ранение, потерял ногу. Его сила воли, целеустремлённость и любовь к жизни привели бурятского лучника к победе в международном чемпионате по стрельбе из лука.– Самый счастливый момент, наверное, в жизни. Мне очень-очень повезло в плане международной арены. Если на бурятском сказать, «Бурхан харааа» – «по воле Бога», – сказал Цыден.Напомним, Фонд «Защитники Отечества» учреждён в апреле 2023 года по указу президента России Владимира Путина.Фото: пресс-служба правительства Бурятии