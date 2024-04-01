Спорт 01.04.2024 в 11:16

В вольной борьбе Бурятии - федеральная сенсация

Турнир Baikal Open, проводимый в республике, резко повысил свой авторитет
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В вольной борьбе Бурятии - федеральная сенсация
В жизни турнира по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open открылась новая страница. Федерация борьбы России включила его в перечень соревнований, по итогам которых чемпионы в весовых категориях получают право выступать на чемпионате страны.

«Общероссийская федерация знает о нас. Более того, наш турнир включен в международный календарь спортивных соревнований по вольной борьбе. Была проделана большая работа и большое спасибо Федерации спортивной борьбы России, которая пошла нам навстречу и включила наш турнир в этот перечень. Это, безусловно, вызовет дополнительный интерес у представителей регионов по спортивной борьбе», - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

Очередной международный турнир Baikal Open пройдет 12-13 апреля в улан-удэнском ФСК. Это будет уже 26-й турнир. Участие в нем помимо россиян примут спортсмены из Беларуси, Кыргызстана, Монголии, Южной Кореи. Всего ожидается порядка 200 борцов. Бурятию представят около 50 спортсменов. Среди них Даша Шарастепанов, Балдан Бальжинимаев и др.

Спортсмены пяти весовых категорий будут бороться 12 апреля, еще пяти - на следующий день.

За первое место предусмотрен приз в 100 тыс. рублей, за второе 70 тысяч, а за третье 50 тысяч. Будет и премия тренеру чемпиона - 50 тыс. рублей.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»
Теги
борьба

Все новости

Бурятские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Донбассе
01.04.2024 в 12:50
В Улан-Удэ голосование по объектам благоустройства-2025 идет с большими ошибками
01.04.2024 в 12:35
В столице Бурятии хотят модернизировать еще семь территорий
01.04.2024 в 12:30
В Бурятии значительно снизилась безработица
01.04.2024 в 12:17
В феврале объемы ипотечного кредитования выросли на 28%, а количество выдач на 31%
01.04.2024 в 12:10
Спортсмены Бурятии привезли шесть медалей с первенства России по армейскому рукопашному бою
01.04.2024 в 12:08
Поездка за сигаретами обошлась жительнице Бурятии слишком дорого
01.04.2024 в 12:01
В Улан-Удэ студент колледжа украл в магазине зарядное устройство
01.04.2024 в 11:51
Бывший спикер Хурала Бурятии оказался в СИЗО
01.04.2024 в 11:50
Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер класс по икебане
01.04.2024 в 11:45
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В Бурятии торжественно открыли Байкальскую рыбалку
Турнир собрал 250 команд
29.03.2024 в 16:50
Спортсмены-гиревики из Бурятии отличились на первенстве России
В соревнованиях участвовали свыше 200 атлетов
26.03.2024 в 09:46
Команда ветеранов из Улан-Удэ стала второй на чемпионате России по легкой атлетике
Всего сборная Бурятии завоевала 25 медалей
25.03.2024 в 16:43
В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу
Съедутся около 250 лучших спортсменов макрорегиона
25.03.2024 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru