В вольной борьбе Бурятии - федеральная сенсация

За первое место предусмотрен приз в 100 тыс. рублей, за второе 70 тысяч, а за третье 50 тысяч. Будет и премия тренеру чемпиона - 50 тыс. рублей.





Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

В жизни турнира по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open открылась новая страница. Федерация борьбы России включила его в перечень соревнований, по итогам которых чемпионы в весовых категориях получают право выступать на чемпионате страны.«Общероссийская федерация знает о нас. Более того, наш турнир включен в международный календарь спортивных соревнований по вольной борьбе. Была проделана большая работа и большое спасибо Федерации спортивной борьбы России, которая пошла нам навстречу и включила наш турнир в этот перечень. Это, безусловно, вызовет дополнительный интерес у представителей регионов по спортивной борьбе», - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.Очередной международный турнир Baikal Open пройдет 12-13 апреля в улан-удэнском ФСК. Это будет уже 26-й турнир. Участие в нем помимо россиян примут спортсмены из Беларуси, Кыргызстана, Монголии, Южной Кореи. Всего ожидается порядка 200 борцов. Бурятию представят около 50 спортсменов. Среди них Даша Шарастепанов, Балдан Бальжинимаев и др.Спортсмены пяти весовых категорий будут бороться 12 апреля, еще пяти - на следующий день.Возрастное ограничение: 6+Фото: «Номер один»