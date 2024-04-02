Спорт 02.04.2024 в 12:52

Бурятские лучники завоевали две медали на соревнованиях по стрельбе из лука в Казахстане

Турнир прошел с 25 по 30 марта в г. Шымкент
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские лучники завоевали две медали на соревнованиях по стрельбе из лука в Казахстане

Бурятские лучники завоевали две медали на соревнованиях по стрельбе из лука в Казахстане. Открытый турнир по стрельбе из лука «Гран-При Шымкента» прошел с 25 по 30 марта в г. Шымкент, Казахстан.

- По итогам турнира лучники из Бурятии завоевали призовые места. Серебряную медаль завоевал спортсмен Сергей Цыренов (классический лук), тренер З.Л. Халудорова. Бронзовую медаль получил спортсмен Эрдэм Цыдыпов (классический лук), тренер А.Р. Хамнагдаев. Поздравляем спортсменов и тренеров с прекрасными результатами, - сообщил минспорт РБ.

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России.


Фото: минспорт РБ

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