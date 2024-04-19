Спорт 19.04.2024 в 09:47

Бурятские шахматисты стали призерами первенства России

В соревнованиях приняли участие около 4 000 шахматистов из 83 регионов России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские шахматисты стали призерами первенства России

Бурятские шахматисты стали призерами первенства России. В Екатеринбурге завершилось Первенство России по шахматам среди юношей и девушек в возрасте от 9 лет до 21 года. В соревнованиях приняли участие около 4 000 шахматистов из 83 регионов России.

- В этом масштабном, непростом турнире, где почти каждый соперник — чемпион или призёр России, Европы или мира, команде Бурятии удалось завоевать 2 бронзовые медали. Поздравляем наших ребят с успешным выступлением на Первенстве России! - сообщили в минспорта РБ.

Софья У. набрала 7 очков в категории девочек до 13 лет.

Софья продемонстрировала настоящий спортивный характер, стартовав с 0,5 очка из 2, ей удалось собраться и выиграть 6 партий подряд. В последнем туре Софья сделала ничью чёрными в разноцветном эндшпиле с позиции силы.

Эрдэм Хубукшанов завоевал бронзовую медаль в сложном турнире до 21 года по круговой системе, в котором всего 10 избранных приглашённых участников.

Булат Васильев в категории до 15 лет в первой лиге занял 11-е место из 119 участников.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов предложил зафиксировать соревнования в Книге рекордов России, как самые массовые, сообщил Департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что спортивное событие было приурочено к 100-летию российских шахмат.

 

Фото: ru.freepik.com

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