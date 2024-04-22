Юные бурятские спортсмены завоевали девять медалей завоевали на первенстве России по муай-тай

Юные бурятские спортсмены завоевали девять медалей на первенстве России по муай-тай. Соревнования проводились в с. Покровское Московской области.

- Сборная Бурятии показала великолепные результаты! Анастасия Байс стала трёхкратной победительницей первенства России, тренер Оюна Абдулмуслимова. Ксения Гриценко - двукратная победительница Первенства России, - сообщили в минспорта республики.

В финале Ксения противостояла прошлогодней сопернице из Кузбасса, тогда Гриценко проиграла сопернице 1-й раунд, но два других забрала. Сейчас Ксения уверенно, безоговорочно, досрочно в 1-м раунде одержала победу и выиграла первое место.

Третье золото сборной завоевала спортсменка Александра Убодоева. Серебряные медали выиграли Арина Штилс, Михаил Судаков. Бронзовыми призерами стали Виктория Черных, Билигма Балданова, Сарана Цыдендамбаева, Артём Жданов

Четверо ребят получили путёвки на первенство Мира: Анастасия Байс, Ксения Гриценко, Александра Убодоева и Михаил Судаков.

Для справки:

Тайский бокс, или муай-тай - боевое искусство Таиланда, которое произошло из древнего тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами, такими как прадал серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянма) и муай лао (Лаос). Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой».





Фото: Минспорт РБ