Спорт 22.04.2024 в 11:54

Юные бурятские спортсмены завоевали девять медалей завоевали на первенстве России по муай-тай

Четверо из них получили путёвки на первенство Мира
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Юные бурятские спортсмены завоевали девять медалей завоевали на первенстве России по муай-тай

Юные бурятские спортсмены завоевали девять медалей на первенстве России по муай-тай. Соревнования проводились в с. Покровское Московской области.

- Сборная Бурятии показала великолепные результаты! Анастасия Байс стала трёхкратной победительницей первенства России, тренер Оюна Абдулмуслимова. Ксения Гриценко - двукратная победительница Первенства России, - сообщили в минспорта республики.

В финале Ксения противостояла прошлогодней сопернице из Кузбасса, тогда Гриценко проиграла сопернице 1-й раунд, но два других забрала. Сейчас Ксения уверенно, безоговорочно, досрочно в 1-м раунде одержала победу и выиграла первое место.

Третье золото сборной  завоевала спортсменка Александра Убодоева. Серебряные медали выиграли Арина Штилс, Михаил Судаков. Бронзовыми призерами стали Виктория Черных, Билигма Балданова, Сарана Цыдендамбаева, Артём Жданов

Четверо ребят получили путёвки на первенство Мира: Анастасия Байс, Ксения Гриценко, Александра Убодоева и Михаил Судаков.

Для справки:

Тайский бокс, или муай-тай - боевое искусство Таиланда, которое произошло из древнего тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами, такими как прадал серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянма) и муай лао (Лаос). Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой».


Фото: Минспорт РБ

Все новости

Водителей Улан-Удэ начали штрафовать за парковку на газоне
22.04.2024 в 13:18
Бурятия к 1 мая закончит ремонт школы в ДНР, пострадавшей от обстрелов
22.04.2024 в 13:05
В Улан-Удэ хотят увеличить компенсацию родителям за путевки в детские лагеря
22.04.2024 в 13:01
В Улан-Удэ медсестра осталась должна 2 млн рублей после неудачного «инвестирования»
22.04.2024 в 12:53
В Бурятии планируют построить дамбу в селе Сотниково
22.04.2024 в 12:47
Бурятия заняла 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства
22.04.2024 в 12:40
Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм
22.04.2024 в 12:24
В Улан-Удэ начали наносить разметку термопластиком
22.04.2024 в 12:18
В Улан-Удэ начали промывать главный канализационный коллектор
22.04.2024 в 12:07
В Улан-Удэ городские парки обработают от клещей
22.04.2024 в 11:56
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
В Бурятии заработал проект от Росреестра «Земля для туризма»
Инвесторы могут выбрать себе участок для туристического бизнеса
19.04.2024 в 17:44
В Бурятии состоится горный фестиваль «Мунку-Сардык»
На него соберутся любители горного туризма со всей России
19.04.2024 в 10:29
Бурятские шахматисты стали призерами первенства России
В соревнованиях приняли участие около 4 000 шахматистов из 83 регионов России
19.04.2024 в 09:47
В улан-удэнском аэропорту встретили участниц Байкальского лыжного марафона
Марафон состоится в ближайшие дни - 19 и 20 апреля
17.04.2024 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru