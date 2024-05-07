Впервые в Бурятии состоится международный турнир по боевому самбо среди мужчин

Впервые Бурятия примет международный турнир серии Гран-При по боевому самбо среди мужчин (возрастное ограничение 6+). Мероприятие состоится 18 мая в 17.00 в Физкультурно-спортивном комплексе (ул. Рылеева, 2).

В турнире будут участвовать семь участников из Казахстана, Монголии, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии и 7 участников из России (Республика Бурятия, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Белгородская область).

Боевое самбо — стиль самообороны без оружия, разработанный в Советском Союзе для силовых структур (МВД, КГБ). Боевое самбо является набором техник универсального боя, включающим в себя как борцовские элементы, так и методы рукопашного боя.

Изначально предназначавшееся для внутреннего обучения милиционеров и сотрудников спецслужб, в 1990-х годах боевое самбо стало и спортивной дисциплиной, доступной широким массам. В настоящее время секции боевого самбо распространены по всей стране.

Вход на турнир свободный.

Возрастное ограничение 6+





Фото: скриншот из видео Минспорта РБ