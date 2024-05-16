Спорт 16.05.2024 в 13:06

Впервые в Бурятии появится «тихий баскетбол»

Соревноваться в меткости будут дети с ограниченными возможностями
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Текст: Елена Кокорина
Впервые в Бурятии появится «тихий баскетбол»

Впервые в «Кубке горсовета» по баскетболу 3х3, который пройдет в эти выходные (18-19 мая), примут участие особые дети.

Как отметил главный судья соревнований – руководитель департамента по баскетболу 3х3 Михаил Шадонов, в этом году в Кубке горсовета в рамках проекта Российской федерации баскетбола будет введен «тихий баскетбол».

- Это инклюзивное направление, которое сочетает в себе спорт для детей с интеллектуальными нарушениями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями слуха. И в этом году мы решили в рамках Кубка горсовета провести соревнования для детей с интеллектуальными нарушениями, - отметил Шадонов.

В соревнованиях примут участие две коррекционные школы, - сообщили в Горсовете. Организаторы надеются, что подобный опыт даст толчок для большего развития баскетбола для особых детей.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: loon.site

Теги
баскетбол спорт дети кубок улан-удэ

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