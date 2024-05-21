Школьники Бурятии начнут изучать киокусинкай карате

Минпросвещения России разработало проект приказа, в соответствии с которым во всех школах России для учащихся 1-11 классов обучение по модулю «Киокусинкай» может проводиться в рамках уроков, работы школьных спортивных клубов и дополнительного образования. Например, в формате кружков и секций, внеурочной деятельности.

В России киокусинкай карате набирает популярность - этим видом спорта занимаются всё большее количество детей.

Тренеры считают, что программа «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» станет хорошим подспорьем в дальнейшем распространении киокусинкай, потому что в школах-участниках этой программы будет реализован проект «Киокусинкай в школу».



– В Бурятии на данный момент у нас занимается около 300 ребятишек. Благодаря программе количество желающих увеличится в разы. Сейчас стараемся распространить проект «Киокусинкай в школы» в районах республики. Создаются отличные условия не только для учащихся, но и для всех ребят, которые живут на территориях, где установлены такие спортзалы, – говорит чемпион Кубка киокусинкай карате 2019 года, чемпион Японии среди ветеранов 2024 года, тренер Алексей Фёдоров.

В 2024 году в Бурятии по программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» запланировано приобретение и монтаж трех модульных спортивных залов на сумму 153,06 млн рублей из средств федерального и республиканского бюджета.

В августе этого года новые модульные спортивные залы установят в Селенгинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате Кабанского района, Мухоршибирской средней общеобразовательной школе № 2 и средней общеобразовательной школе № 54 города Улан-Удэ.



В прошлом году по этой программе были установлены модульные спортзалы в трех школах Улан-Удэ: республиканской кадетской школе-интернате, Мариинской школе-интернате, специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 2.

Дети, которые уже занимаются карате в новых спортзалах, увлечены и делают успехи в этом виде спорта.



– Занимаюсь карате восемь лет. За эти годы я успел попасть в сборную Бурятии, успел поучаствовать в первенстве России по карате, также у меня есть второй спортивный разряд. Начинают с белого пояса – это начало пути. Сейчас у меня жёлтый пояс – середина пути, когда ты можешь обучать начинающих. Чёрный пояс – это большая ответственность, его можно получить только после 18 лет, его заслуживают только те, кто по-настоящему живёт этим видом спорта. Карате дал мне очень много: я стал более дисциплинированным и успешным в учёбе, приобрёл много знакомых по всей стране, – рассказывает учащийся республиканской кадетской школы-интерната Егор Родионов.



Напомним, проект «Киокусинкай в школу» реализуется по инициативе трехкратного чемпиона мира Хаида Мантаева совместно с Минвостокразвития и при поддержке полпреда ДФО Юрия Трутнева.





Фото: правительство Бурятии