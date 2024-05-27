Спорт 27.05.2024 в 10:04

Чемпион по стрельбе из лука из Бурятии участвовал в спортивном шествии на выставке «Россия»

Шествие было приурочено к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади
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Текст: Служба информации "Номер один"
Чемпион по стрельбе из лука из Бурятии участвовал в спортивном шествии на выставке «Россия»

Заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы и России Бальжинима Цыремпилов 25 мая прошел в одной из колонн, возглавляющих спортивное шествие на выставке «Россия» (0+), которое было приурочено к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади.

Всего в колоннах прошло более двух тысяч бегунов, гимнастов, боксеров, пловцов, самбистов, волейболистов, футболистов, конькобежцев, фигуристов, представителей других спортивных направлений и паралимпийцев. И ветераны, и действующие спортсмены, и представители молодого поколения. Их возглавили именитые спортсмены — двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин, синхронистка Светлана Ромашина и многие другие.


- В 1919 году появилась замечательная традиция шествий спортсменов и физкультурников на Красной площади в Москве. В период с 1931 по 1954 годы они проводились на регулярной основе, собирали сотни тысяч жителей Советского Союза и в Москве, и в Ленинграде, но, к сожалению, позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря Президенту России Владимиру Путину мы ее возрождаем. В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади — самой красивой площади мира, — подчеркнул министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

Шествие продемонстрировало спортивные достижения России. Специальный реквизит, костюмы и программные инсталляции проиллюстрировали эпоху грандиозных спортивных парадов, а затем лучшие спортивные достижения современности. Завершилась акция массовым флешмобом, спортивной зарядкой для всех желающих и праздничным концертом.

На международной выставке-форуме «Россия» (0+) работает спортивная программа (0+) совместно с Всероссийским движением «Здоровое Отечество». Ежедневно на ней чемпионы проводят зарядки для всех желающих.

Выставка-форум «Россия» проходит по указу Президента России с 4 ноября 2023 года. По поручению главы государства ее продлили до 8 июля 2024. Ее экспозиции уже посетило более 14 млн человек.

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Фото: правительство РБ

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