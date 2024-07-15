Спорт 15.07.2024 в 15:33

В Улан-Удэ торжественно открылся чемпионат России по игре Го

Чемпионат собрал 57 участников из 17 регионов страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ торжественно открылся чемпионат России по игре Го

Сегодня в бальном зале Бурятского государственного университета состоялось торжественное открытие Чемпионата России по игре Го. Это знаменательное событие в мире интеллектуальных игр, собрало в столице Бурятии лучших игроков со всей России. Это 57 участников из 17 регионов России, среди которых 14 юных игроков до 18 лет и один игрок старше 50 лет.


Также в рамках открытия произошло историческое событие для Федерации Го. Российская Федерация Го подписала соглашение о сотрудничестве в области развития Го с БГУ им. Доржи Банзарова.

Чемпионат России по Го будет проходить с 15 по 18 июля в Улан-Удэ (возрастное ограничение 6+). С 20 по 21 июля также в Улан-Удэ состоится Кубок Генерального консульства Китая по Вэйци (возрастное ограничение 6+).

Начало работы всех площадок фестиваля с 11:00.

- Выражаем глубокую благодарность Российской Федерации Го за оказанное доверие и гордимся тем, что наша республика выбрана местом проведения этого важного мероприятия. Мы рады видеть здесь столько талантливых и увлеченных людей, сильнейших игроков России, включая многократных чемпионов Европы. Желаем всем участникам удачи, ярких партий и новых достижений! Пусть эти турниры принесут вам радость, новые достижения и незабываемые впечатления, станут для вас временем вдохновения, новых открытий и больших побед, - сказали в минспорта Бурятии.

Посетить соревнования по игре в Го и поддержать игроков можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 4, Бурятский государственный университет, корпус № 8.

Возрастное ограничение 6+

Для справки:

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.

Фото: минспорт РБ

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