Спорт 21.08.2024 в 11:58

В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука

В нем участвуют более 150 спортсменов из семи регионов России
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука

На Центральном стадионе прошла торжественная церемония открытия Чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука (возрастное ограничение 0+).



- Наша республика принимает более 150 спортсменов из семи регионов России, которые будут бороться за звание сильнейшего в классическом и блочном луке. Участвуют команды из Забайкальского края, Иркутской области, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирска, Томской области, Республики Хакасии, Республики Бурятии. Приходите поболеть за наших лучников! - сообщили в минспорта Бурятии.

Чемпионат продлится два дня – 21 и 22 августа.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: минспорт РБ

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с 21 по 27 августа

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