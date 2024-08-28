Спорт 28.08.2024 в 12:30

В Бурятии может появиться свой Роналду

Футбольное мастерство подростка заметили и пригласили в питерский «Зенит»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии может появиться свой Роналду

Талантливого юного футболиста из Бурятии Ардана Мункуева заметили на первенстве СФО и ДФО и пригласили в футбольную академию Санкт-Петербургского «Зенита». Восходящая звезда уже приступил к тренировкам.

В минспорта республики сообщили, что Ардан начал заниматься футболом с 7 лет под руководством тренера спортивной школы Дмитрия Сергеевича Тайшихина в Улан-Удэ.

- Учёба и тренировки только укрепили его стремление к совершенству в этом виде спорта.

Играющий на позиции нападающего, Ардан быстро привлёк к себе внимание благодаря своей потрясающей скорости, технике и голевому чутью. Его успешное выступление на Кубке РФС и первенстве СФО и ДФО не осталось незамеченным. На финальных играх в Улан-Удэ присутствовали скауты различных команд, которые не могли упустить возможность пригласить такого перспективного игрока, - рассказывают в минспорта.

Летом Ардан отправился на просмотр в «Зенит». Проходя через сложные испытания и демонстрируя свой талант, Ардан успешно прошёл отбор и оказался в академии одного из сильнейших клубов страны.

- Выражаем огромную благодарность тренеру Ардана, Дмитрию Сергеевичу Тайшихину, за его неустанную работу и наставничество, а также тренеру сборной команды школы 2010 года Сергею Александровичу Лоскутникову за профессионализм и поддержку на каждом этапе. Ардану желаем удачи! Пусть каждый матч будет ступенькой наверх на пути к новой вершине, - высказывают свои пожелания в спортивном ведомстве.

Фото: Минспорт Бурятии

Теги
футбол Зенит

Все новости

В Бурятии две недели не могут найти пропавшего пенсионера
28.08.2024 в 12:32
В Бурятии может появиться свой Роналду
28.08.2024 в 12:30
У жительницы Улан-Удэ забрали выпавшего из окна сына
28.08.2024 в 12:17
В Улан-Удэ сбросом самокатов с лестницы заинтересовалась полиция
28.08.2024 в 12:03
В Бурятии мошенники развели двух друзей-сельчан
28.08.2024 в 11:40
В Улан-Удэ козлу сломали рога
28.08.2024 в 11:31
Жителей Бурятии пугают диверсантом-убийцей и минами-колокольчиками
28.08.2024 в 11:17
ГАИшники в Бурятии оказались настоящими Д’Артаньянами
28.08.2024 в 11:12
В Улан-Удэ прощаются с молодым разведчиком
28.08.2024 в 11:07
В Бурятии осталось потушить три лесных пожара
28.08.2024 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Бурятии определят самых спортивных детей
В республике после большого перерыва пройдут детские спортивные игры
26.08.2024 в 12:01
В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024»
Игры прошли на стадионе «Юность» в Улан-Удэ
23.08.2024 в 11:56
В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука
В нем участвуют более 150 спортсменов из семи регионов России
21.08.2024 в 11:58
Борец из Бурятии стал бронзовым призером первенства России
Он выступал среди спортсменов в возрасте до 24 лет
20.08.2024 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru