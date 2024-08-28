В Бурятии может появиться свой Роналду

Талантливого юного футболиста из Бурятии Ардана Мункуева заметили на первенстве СФО и ДФО и пригласили в футбольную академию Санкт-Петербургского «Зенита». Восходящая звезда уже приступил к тренировкам.

В минспорта республики сообщили, что Ардан начал заниматься футболом с 7 лет под руководством тренера спортивной школы Дмитрия Сергеевича Тайшихина в Улан-Удэ.

- Учёба и тренировки только укрепили его стремление к совершенству в этом виде спорта.

Играющий на позиции нападающего, Ардан быстро привлёк к себе внимание благодаря своей потрясающей скорости, технике и голевому чутью. Его успешное выступление на Кубке РФС и первенстве СФО и ДФО не осталось незамеченным. На финальных играх в Улан-Удэ присутствовали скауты различных команд, которые не могли упустить возможность пригласить такого перспективного игрока, - рассказывают в минспорта.

Летом Ардан отправился на просмотр в «Зенит». Проходя через сложные испытания и демонстрируя свой талант, Ардан успешно прошёл отбор и оказался в академии одного из сильнейших клубов страны.

- Выражаем огромную благодарность тренеру Ардана, Дмитрию Сергеевичу Тайшихину, за его неустанную работу и наставничество, а также тренеру сборной команды школы 2010 года Сергею Александровичу Лоскутникову за профессионализм и поддержку на каждом этапе. Ардану желаем удачи! Пусть каждый матч будет ступенькой наверх на пути к новой вершине, - высказывают свои пожелания в спортивном ведомстве.

Фото: Минспорт Бурятии