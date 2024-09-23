Спорт 23.09.2024 в 09:51

В Бурятии на Боевой марафон по каратэ собрались спортсмены из трех регионов

Приняло участие 120 бойцов из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии на Боевой марафон по каратэ собрались спортсмены из трех регионов

21 сентября в Улан-Удэ состоялся 1-й Открытый «Боевой Марафон» по кëкусинкан каратэ-до (возрастное ограничение 6+), на который собрались 120 бойцов из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия.

Участники соревнований проверили свои силы на татами в 6 возрастных категориях, а также в категории «ветераны» 35+. Самому младшему участнику было всего 7 лет, а старшему – 53 года.

- В течение дня каждый боец провел 50 боев. По окончании марафона все участники получили сертификаты о прохождении мероприятия с указанием количества боёв и памятные медали. Кроме того, в каждой категории был выделен «лучший боец», который получил специальный приз, подчеркивающий его достижения. Марафон стал отличной возможностью для спортсменов продемонстрировать своё мастерство и дух соперничества, - прокомментировали в минспорта РБ.


Организатором соревнований выступил спортивный клуб «Чёрный пояс» Бурятского регионального отделения «Федерация Кëкусинкан каратэ-до России».

Фото: минспорт РБ

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