Молодежь Бурятии соревнуется на Фестивале студенческого спорта

Молодежь Бурятии посоревнуется на Фестивале студенческого спорта (возрастное ограничение 0+). Соревнования проходят по настольному теннису, баскетболу, шахматам, волейболу и футболу.

- Более 500 студентов из 15 СУЗов и 4 ВУЗов Бурятии будут сражаться за звание лучших в республике! Соревнования проходят по пяти видам спорта: настольный теннис, баскетбол, шахматы, волейбол, футбол. Каждое из этих увлекательных состязаний обещает стать ярким событием, - сообщил министр спорта РБ Иван Козырев.

Студенты имеют уникальную возможность продемонстрировать свои навыки, обогатить знания и завести новые знакомства.

Победителей ждут не только призы, но и возможность представить Бурятию на Всероссийском фестивале студенческого спорта в 2025 году.

Возрастное ограничение 0+

Фото: тг канал министра спорта и молодежной политики РБ Ивана Козырева