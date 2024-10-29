Молодежь Бурятии соревнуется на Фестивале студенческого спорта
Молодежь Бурятии посоревнуется на Фестивале студенческого спорта (возрастное ограничение 0+). Соревнования проходят по настольному теннису, баскетболу, шахматам, волейболу и футболу.
- Более 500 студентов из 15 СУЗов и 4 ВУЗов Бурятии будут сражаться за звание лучших в республике! Соревнования проходят по пяти видам спорта: настольный теннис, баскетбол, шахматы, волейбол, футбол. Каждое из этих увлекательных состязаний обещает стать ярким событием, - сообщил министр спорта РБ Иван Козырев.
Студенты имеют уникальную возможность продемонстрировать свои навыки, обогатить знания и завести новые знакомства.
Победителей ждут не только призы, но и возможность представить Бурятию на Всероссийском фестивале студенческого спорта в 2025 году.
Возрастное ограничение 0+
Фото: тг канал министра спорта и молодежной политики РБ Ивана Козырева