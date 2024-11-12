Спортсмены из Бурятии завоевали 7 медалей на Международных соревнованиях по стрельбе из лука

Бурятские спортсмены завоевали 7 медалей на Международных соревнованиях по стрельбе из лука. С 7 по 10 ноября в курортном городе Херцег- Нови, Черногория, проходили международные соревнования по стрельбе из лука «Гран-При Монтенегро».

- Бурятские спортсмены завоевали 7 медалей на Международных соревнованиях по стрельбе из лука. Наши спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачете и показали выдающиеся показатели. Поздравляем наших спортсменов и тренеров, желаем высоких результатов на следующих соревнованиях, - сообщили в минспорта РБ.





Сергей Цыренов завоевал золотую медаль в личном первенстве и в команде, Светлана Гомбоева получила золотую медаль в личном первенстве и в команде, Ирина Далбаева получила золотую медаль в команде, серебряную – в личном первенстве.

Бронзовые медали в личном первенстве выиграли Сергей Шенхоров, Диана Ошорова, Егор Уладаев.

Фото: минспорт РБ