Жители Улан-Удэ всех возрастов соревнуются в шахматах. С 22 по 28 ноября в городском шахматном клубе проходит турнир по шахматам (возрастное ограничение 0+). В девяти турах состязания участвуют горожане всех возрастов. Среди них 22 шахматиста из городских спортивных школ № 5, 8 и 14.

- Я захотела участвовать в этом турнире, потому что здесь играют взрослые, и мы набираемся опыта. Мне очень понравилось играть, я уже победила, не волновалась и сразу была уверена в своей победе. Я хотела бы заниматься шахматами и во взрослой жизни, - рассказала участница турнира Адиса Цыдыпова.

Чемпионат - важный шаг для повышения мастерства спортсменов и их квалификации. По итогам соревнований будут выбраны кандидаты на участие в Первенстве ДФО 2024 года.

Закрытие турнира и награждение состоится 28 ноября в 21:00 в городском шахматном клубе.

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site