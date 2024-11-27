Тхэквондисты из Бурятии завоевали золото и две бронзы

Золото и две бронзы завоевали наши тхэквондисты на традиционном международном турнире по тхэквондо МФТ в Узбекистане. Он собрал более 1000 участников из 17 дружественных стран. Турнир проходил с 21 по 24 ноября в столице Узбекистана, Ташкенте.

- Россию на соревнованиях представляли 120 спортсменов, в том числе представители Бурятии. Золото завоевал Дмитрий Петухов в программе «Туль»(мужчины 4-6 дан). У Евгения Фаткулина бронза в программе «Туль» (мужчины 1 дан) и бронза в программе спарринг до 63 кг, - сообщили в минспорта РБ.

Всего Евгений провел три боя. В первых двух он победил представителей Узбекистана, а в полуфинале уступил в равном бою товарищу из национальной сборной России, уроженцу Екатеринбурга.

Мастер спорта России Дмитрий Петухов в очередной раз подтвердил свое мастерство в программе «Туль» (мужчины 4-6 дан) и последовательно победив в четырех встречах.

Спортсмены занимаются под руководством Владимира Николаева в СШОР №2 г. Улан-Удэ.

Фото: минспорт РБ