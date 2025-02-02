9-летний шахматист вернулся в Бурятию с бронзовой медалью

9-летний шахматист из Бурятии завоевал бронзу на первенстве России по шахматной композиции. Юный талант Дмитрий Таряшинов соревновался среди участников до 11 лет.

Турнир проходил в Сочи. В нем приняли участие 28 юных шахматистов со всей страны.

- За два тура ребятам предстояло решить 12 сложных шахматных задач с разными условиями. Подсчет велся по набранным очкам и времени решения. Дмитрий показал отличный результат – 49 очков! Поздравляем Дмитрия с бронзовой медалью и пусть впереди будут новые победы, - пишут в минспорта Бурятии.

Фото: минспорт Бурятии