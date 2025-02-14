В Улан-Удэ состоится Первенство Бурятии по киокусинкай каратэ

16 февраля (воскресенье) в РЦЕ «Патриот» состоится грандиозное событие - Первенство Республики Бурятия по киокусинкай каратэ (возрастное ограничение 6+).

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

- Приглашаем всех поддержать юных спортсменов и насладиться зрелищными поединками. Приходите и станьте свидетелями ярких побед и упорной борьбы! Поддержим наших спортсменов вместе!- пригласили жителей Бурятии в минспорта.

В программе:

Торжественное открытие: 10:00

Награждение победителей: 18:00

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site