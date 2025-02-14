Спорт 14.02.2025 в 14:21

В Улан-Удэ состоится Первенство Бурятии по киокусинкай каратэ

Соревнования пройдут 16 февраля в РЦЕ «Патриот»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ состоится Первенство Бурятии по киокусинкай каратэ

16 февраля (воскресенье) в РЦЕ «Патриот» состоится грандиозное событие - Первенство Республики Бурятия по киокусинкай каратэ (возрастное ограничение 6+).

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

- Приглашаем всех поддержать юных спортсменов и насладиться зрелищными поединками. Приходите и станьте свидетелями ярких побед и упорной борьбы! Поддержим наших спортсменов вместе!- пригласили жителей Бурятии в минспорта.

В программе:

Торжественное открытие: 10:00

Награждение победителей: 18:00

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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