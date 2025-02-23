В Улан-Удэ в 43-й раз прошла «Лыжня России-2025»

Спортивный праздник в лагере «Зорька» на Верхней Березовке, посвящённый 80-летию Великой Победы, собрал более тысячи горожан разных возрастов – дошкольники младше семи лет, школьники до 17 лет, взрослые от 17 лет и старшее поколение от 55 лет. С приветственным словом к ним обратилась Светлана Трифонова, заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодежной политике администрации г. Улан-Удэ.

- В такой прекрасный солнечный день сегодня у нас стартует праздник здоровья «Лыжня России». Посмотрите, какие у нас замечательные участники: наши дети, военнослужащие, молодежь, общественники, все горожане, кто действительно занимается своим здоровьем. Дорогие друзья, я поздравляю всех мужчин с завтрашним прекрасным праздником, Днём Защитника Отечества. Защищайте и, как всегда говорят, будьте настоящими мужчинами. Всем, кто стартует на лыжне, я желаю только победы не только в гонке, но и во всех делах. Вперед, «Лыжня России»! - сказала Светлана Васильевна.

Кто вошёл в список победителей «Лыжни России-2025?»:

-Савелий К., Виктория М. - 500 м, дошкольники;

-Даниил Жданов, Елена Смолина - 2 км, любители лыжных гонок;

-Егор Вишняков, Милана Чернега - 5 км, юноши и девушки 2007 г.р. и моложе;

- Сергей Астраханцев, Людмила Шорникова - 5 км, женщины- ветераны 55 лет и старше, мужчины-ветераны 60 лет и старше;

- Данил Телешко, Арина Оленникова - 10 км, мужчины и женщины 2005 г.р. и старше.

Все победители и призеры были награждены медалями, дипломами и кубками Министерства спорта России, денежными призами от Министерства спорта и молодежной политики РБ, а также памятными призами Олимпийского совета Республики Бурятия.

Фото: администрация Улан-Удэ