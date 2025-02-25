В Бурятии соберутся лучшие гимнастки со всего Дальнего Востока. 26 февраля в республике стартует Первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике (возрастное ограничение 0+). Соревнования продлятся до 1 марта включительно.

- Бурятия становится центром притяжения для самых грациозных и талантливых гимнасток Дальнего Востока! На престижном турнире встретятся более 300 спортсменок из 9 регионов, чтобы побороться за звание лучших. Честь Бурятии будут защищать 70 наших гимнасток, воспитанниц РСШОР, СШ 3 и СШ г. Северобайкальск. Приходите поддержать наших гимнасток! - сообщили в минспорта Бурятии.

Торжественное открытие состоится 26 февраля в 12:00.

Приглашаем всех любителей художественной гимнастики насладиться красотой и мастерством юных спортсменок в РЦЕ «Патриот» по адресу: ул. Ринчино 2б/1.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один