В Улан-Удэ проходят матчевые встречи городов Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике

50 лет исполнится традиционным матчевым встречам городов Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике. Соревнования проводятся с 1975 года и собирают юношей и девушек до 16 лет и до 18 лет.

В этом году столица Бурятии принимает 400 спортсменов из 3 регионов. Забеги пройдут 27 и 28 февраля в манеже БГСХА (возрастное ограничение 6+).

На соревнования приехали ребята из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Зимы, Усолья-Сибирского, Забайкальского края. Бурятию представляют районы республики и Улан-Удэ.

- Основная задача – посмотреть наш резерв, кто в будущем представит сборные команды наших регионов. Будем ждать от них высоких спортивных результатов. Желаем удачи участникам соревнований! - сказал Павел Яковлев, старший тренер Бурятии по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России.

В программу соревнований входит бег на дистанции 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, прыжки в длину и тройной прыжок.

Возрастное ограничение 6+





Фото: скриншот видео, минспорт РБ