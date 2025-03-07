В Бурятии торжественно открылся Кубок России по пулевой стрельбе

Сегодня, 7 марта, на Центральном стадионе г. Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Кубка России среди мужчин и женщин и Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, посвященных 100-летию выдающегося конструктора спортивного оружия, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного мастера спорта Хайдурова Ефима Леонтьевича (возрастное ограничение 6+).

В соревнованиях участвуют юноши и девушки до 17 лет из 13 регионов РФ: Амурская область, Алтайский край, Вологодская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий АО, республика Саха (Якутия), республика Бурятия.

- В рамках открытия турнира прошла торжественная церемония награждения, на которой звание «Заслуженный тренер Республики Бурятия» было вручено Валентине Протасовой! Также вручены удостоверения и знаки «Мастер спорта России» - Маргарите Гудеевой, Елизавете Сагайдак, Светлане Томиной, Дарине Аюшиевой. Желаем удачи и успехов нашим спортсменам! – сообщили в минспорта РБ.

Возрастное ограничение 6+





Фото: минспорт РБ