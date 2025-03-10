Спорт 10.03.2025 в 13:10

В Улан-Удэ прошел фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств

В нем приняли участие все региональные федерации по спортивным единоборствам и боевым искусствам
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ прошел фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств

В воскресенье, 9 марта, в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся IV Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Мы в команде Президента».

В этом году Фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества. Среди участников прошло 8 поединков по правилам смешанных единоборств ММА.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие почетные гости. Среди них ветераны СВО – Батор Сагалуев и Николай Воротников.

Батор Сагалуев защищал страну с самого начала спецоперации. После полученного ранения боец вернулся на Родину. Батор Сагалуев – мастер спорта России международного класса по боксу, чемпион и призёр чемпионатов России, чемпион Европейских игр 2015 года.

Николай Воротников – участник контртеррористической операции в Чечне, участник спецоперации, основатель народного движения «Все для фронта! Все для победы».

Участников соревнований и болельщиков поприветствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.

 - У нас год особенный – это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитников Отечества. Год, когда идет специальная военная операция. И сегодня наши ребята там на передовой защищают нашу Родину. Сегодня здесь на спортивных коврах будут поединки, поединки, закаляющие дух, закаляющие тело. Главное – это поединки, которые готовят нас всегда быть готовыми встать на защиту нашей Родины. И пусть, в будущем, все наши схватки будут только спортивными. Все победы будут только спортивными. Чтобы мир был на нашей земле, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В спортивном событии приняли участие все региональные спортивные федерации по спортивным единоборствам и боевым искусствам, а также региональная федерация практической стрельбы. Зрителям представили показательные выступления: тхэквондо ИТФ, МВТ, ВКФ (олимпийский), кикбоксинг, самбо, муайтай, киокусинкай, практическая стрельба, каратэ, дзюдо.

- Сегодня у нас более 20 федераций задействовано, более 400 человек здесь на площадке. Всем зрителям я желаю быть здоровыми, активными. Самое главное – быть примерном для всего своего окружения, чтобы каждый, глядя на вас, стремился стать таким же, - сказал министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

По итогам Гран-при «Кубок Победы» завоевал Алдар Батомункуев, чемпион ДФО по самбо, по ММА, чемпион и призер всероссийских турниров по боевому самбо, мастер спорта России. Серебро досталось Ивану Трунцову – мастеру спорта по универсальному бою, серебряному призеру чемпионата России по армейскому рукопашному бою 2024 года. Бронзовыми призерами стали Бэлигто Бахутов, чемпион Республики Бурятия, чемпион ДФО по смешанному боевому единоборству (ММА) и Нима Ходоев – призер первенства ДФО по тайскому боксу 2024 года, победитель чемпионата и первенства Республики Бурятия по смешанному боевому единоборству (ММА) 2025 года.

 

Фото: правительство Бурятии

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