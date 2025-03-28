В Улан-Удэ состоится Международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»

4-5 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ пройдет традиционный международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества (возрастное ограничение 6+). В соревнованиях примут участие борцы из 15 стран.

- Впервые на бурятском ковре выступят представители Испании, Доминиканской Республики и Аргентины и, конечно же, Монголии. Сборная Бурятии выставит 60 лучших борцов, включая бронзового призера чемпионата мира-2021 Евгения Жербаева. Радует возвращение на ковер Александра Богомоева, Балдана Цыжипова, братьев Баяндуевых, братьев Балтуевых, Тамира Ешинимаева, Ильи Жибалова и многих других! – сообщили в минспорта Бурятии.

Конкуренцию бурятским борцам составят 25 сильнейших спортсменов из Якутии, Тывы, Красноярского края и Кемеровской, Иркутской областей.

Зрителей ждут бескомпромиссные схватки в 10 весовых категориях у мужчин (57-125 кг) и 10 у женщин (50-76 кг).

Победители получат по 70 тысяч рублей, серебряные призеры — 50 тысяч рублей, бронзовые — 30 тысяч рублей. Тренеру чемпиона также полагается награда в размере 30 тысяч рублей.

Расписание турнира:

4 апреля:

10:00 — Предварительные встречи

17:00 — Торжественное открытие

18:00 — Полуфиналы





5 апреля:

11:00 — Утешительные поединки

15:00 — Финалы

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один