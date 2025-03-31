Депутаты Улан-Удэнского горсовета наградили победителей баскетбольного турнира

«Ваш вид спорта - самый зрелищный, прекрасный, очень техничный. Очень нравится баскетбол. Особенно замечательно, когда играете «три на три», потому что полноценных баскетбольных площадок на всех округах нет, а кольцо всегда можно повесить и заниматься этим замечательным видом спорта», - обратился он к спортсменам и болельщикам на трибуне.





В Культурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ прошел III Международный турнир г. Улан-Удэ по баскетболу 3х3 «КУБОК ГОРСОВЕТА», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Соревнование прошло на высоком уровне.На протяжении нескольких дней баскетбольные команды показывали свою сыгранность, точность, выносливость. Баскетбол - в своих различных вариантах - по праву является одной из самых популярных игр в мире. В завершающий день турнира в КСК состоялись финальные игры, церемония награждения отличившихся команд, а также отдельных баскетболистов в персональных номинациях.В начале церемонии собравшиеся почтили память безвременно ушедшего из жизни заслуженного тренера Республики Бурятия Геннадия Александровича Демина. Была объявлена минута молчания.В очередном турнире приняли участие более ста команд - свыше 400 человек. Среди участников были спортсмены из Иркутской области, Забайкальского края, были представители Монголии.Победителей и призеров турнира поздравил Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов.Анатолий Белоусов пожелал всем, чтобы на очередном турнире команд было еще больше, чем сейчас. Депутат искренне поблагодарил всех, кто развивает у нас баскетбол. Особенно среди молодежи. «Чем больше вы занимаетесь с молодежью, тем более здоровое поколение растет. С праздником спорта!», - выступил Анатолий Белоусов. Слова депутата были встречены аплодисментами.Коллегу поддержал Денис Егоров, председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета.«Так приятно смотреть на вас. Как хорошо, что в свое время Улан-Удэнский горсовет поддержал идею, чтобы организовать такой замечательный праздник. Мы третий год подряд доказываем, что любителей этого вида спорта становится все больше и больше», - сказал он.Денис Егоров выразил благодарность спортсменам из соседних регионов, что они собрались и приехали на турнир в Улан-Удэ.«У нас проходит замечательный турнир такого современного вида баскетбола, как «три на три». Можно поиграть, потолкаться, покидать свою любимый мяч, показать себя. Всех вас люблю, уважаю, обнимаю, еще раз поздравляю! Будьте здоровыми! Спасибо большое!», - обратился он к спортсменам-участникам соревнования.Теплые слова в адрес спортсменов, в адрес Улан-Удэнского горсовета, организаторов турнира сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев и другие выступившие.На церемонии награждения победители и призеры турнира в самых разных номинациях получили из рук Анатолия Белоусова, депутатов горсовета Дениса Егорова, Намсарая Тушинова, Андрея Сухорукова, Баира Раднаева, Владимира Болдорова и других ответственных лиц красивые кубки, медали различного достоинства, дипломы.Звучала громкая музыка, царила общая радостная атмосфера настоящего спортивного праздника. Завершилось все коллективным фотографированием спортсменов с депутатами. III Международный турнир г. Улан-Удэ по баскетболу 3х3 «КУБОК ГОРСОВЕТА» удался.