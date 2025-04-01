Житель Бурятии Эрдэм Хубукшанов стал чемпионом России по шахматам среди юниоров. Он набрал 6,5 очков из 9 возможных в борьбе с сильнейшими юниорами страны.

- Поздравляем нашего юного международного мастера Эрдэма Хубукшанова с завоеванием золотой медали на Чемпионате России среди юниоров до 21 года. Эрдэм показал великолепную игру, набрав 6,5 очков из 9 возможных в напряженной борьбе с сильнейшими юниорами страны, - сообщили в минспорта Бурятии.

Турнир проходил в Барнауле с 22 по 30 марта по круговой системе в 9 туров, где за победу сражались 10 лучших молодых шахматистов России.

После бронзовой медали в прошлом году, эта победа особенно ценна и долгожданна для всей Бурятии.

Напомним, Эрдэм Хубукшанов в апреле 2024 года завоевал бронзовую медаль в сложном турнире до 21 года по круговой системе, в котором всего 10 избранных приглашённых участников.

А в ноябре 2024 года юный шахматист из Бурятии стал золотым призером Первенства мира в Бразилии среди сильнейших шахматистов в возрасте до 18 лет. Он набрал 8 очков из 9 возможных.

Для справки:

Эрдэм Хубукшанов родился в 2007 году. Получил звание самого юного чемпиона Дальнего Востока, нaчaл зaнимaтьcя шaxмaтaми в 6 лeт и уже через два года выпoлнил нopмy пepвoгo paзpядa взpocлoгo. B 10 лeт Эрдэм cтaл кaндидaтoм в мacтepa cпopтa Poccии, в 12 – мacтepoм cпopтa международной шахматной федерации (FIDE). Юный чемпион принял участие в более 140 турнирах. Он eдинcтвeнный в Бypятии пoбeдитeль пepвeнcтвa Poccии пo вoзpacтaм, пoбeдитeль пepвeнcтвa миpa пo шaxмaтaм в диcциплинe «блиц» cpeди мaльчикoв дo 12 лeт, пoбeдитeль eвpoпeйcкoгo кoнтинeнтaльнoгo oтбopa к oнлaйн-пepвeнcтвy миpa FIDE пo быcтpым шaxмaтaм.

Фото: loon.site