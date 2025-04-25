В Бурятии на «Кубок Байкала» соберутся сильнейшие тхэквандисты

С 2 по 5 мая в ФСК пройдут Всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала» и Открытый фестиваль по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала», посвященные 80-летию Великой Победы (возрастное ограничение 6+).

Около 800 спортсменов из 24 регионов России и гости из Монголии соберутся, чтобы продемонстрировать своё мастерство и побороться за звание лучших.

Возрастные категории участников: мальчики и девочки: 7-8 лет, 9-10 лет, юноши и девушки: 11-13 лет, юниоры и юниорки: 14-15 лет, 16-17 лет

- Болеем за сборную Республики Бурятия! Желаем нашим спортсменам удачи, силы духа и ярких побед! Приглашаем всех поддержать участников, окунуться в атмосферу спортивного праздника и поболеть за наших! – позвали посетить соревнования в минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео, минспорт Бурятии