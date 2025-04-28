Александр Халтагаров из Бурятии стал чемпионом России по шашкам

С 15 по 25 апреля в Краснодарском крае состоялся Чемпионат России по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), а с 13 по 23 апреля там же прошел чемпионат России по шашкам среди спортсменов с ПОДА.

В соревнованиях приняло участие 26 спортсменов из 12 регионов, а в шахматном турнире сразились 35 шахматистов из 18 регионов Российской Федерации.

- Александр Халтагаров, член сборной команды Республики Бурятия и сборной России, уверенно прошел всю турнирную дистанцию и завоевал звание Чемпиона России по шашкам 2025 года! - сообщили в минспорта Бурятии.

Александр неоднократно занимал призовые места на чемпионатах России, Европы, мира. В мае прошлого года Александр Халтагаров стал трехкратным чемпионом мира по шашкам. А в ноябре стал чемпионом Европы по шашкам в нескольких категориях.

Также на Чемпионате России по шахматам Бурятию представлял тренер-преподаватель по шахматам МАУ ДО «Спортивная школа № 8» г. Улан-Удэ, Артём Садыков, который показал отличный результат и занял шестое место.

- Поздравляем спортсменов с успешным выступлением! – поздравили спортсменов в минспорта республики.

Фото: минспорта РБ