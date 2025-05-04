Спорт 04.05.2025 в 14:04

Алексей Федоров из Бурятии стал чемпионом Японии по кёкусинкай каратэ среди ветеранов

Турнир собрал участников из Японии, Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Канады, Израиля и многих других
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Текст: Служба информации "Номер один"
Алексей Федоров из Бурятии стал чемпионом Японии по кёкусинкай каратэ среди ветеранов

С 25 по 27 апреля в городе Тода, префектура Сайтама, Япония, прошел международный турнир «Открытый чемпионат и первенство Японии по Кёкусинкай- 2025». Более 50 спортсменов представляли Федерацию Кёкусинкай каратэ-до России на этом престижном соревновании. Бурятию представлял Алексей Федоров.

Турнир собрал участников из множества стран: Японии, Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, США, Пакистана, Бангладеш, Индии, Индонезии, Малайзии, Канады, Коста-Рики, Гондураса, ЮАР, Зимбабве, Израиля, Швейцарии.

- Я провёл три боя, во всех одержал уверенные победы и стал 2-кратным чемпионом Японии среди ветеранов! Повторил прошлогодний успех, но уже в возрастной категории 46-50 лет. В ноябре я стал чемпионом Азии в Ташкенте, Узбекистан, сейчас победил в Японии! Всё это часть подготовки и проверки своих сил и кондиций перед чемпионатом мира! – делится впечатлениями Алексей Федоров, директор спортивного клуба «Чёрный пояс».

- Этот турнир — важный этап подготовки для сборной России к чемпионату мира по Кёкусин-кан, который пройдет в Токио с 20 по 24 ноября. Поздравляем Алексея Федорова и желаем ему успехов и заслуженных побед на предстоящем чемпионате мира! – добавили в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

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