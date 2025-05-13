В Улан-Удэ стартовал Кубок ДФО по настольному теннису

Сегодня Бурятия встречает спортсменов на межрегиональном физкультурном мероприятии «Командный Кубок ДФО» по настольному теннису среди мужчин и женщин, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 6+).

- Участие в Кубке принимают более 80 теннисистов из 6 регионов России: Амурская область, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, республика Бурятия. Приглашаем всех любителей настольного тенниса поддержать спортсменов и насладиться зрелищными играми! – сообщили в минспорта Бурятии.

Соревнования проходят с 13 по 15 мая в ФСК г. Улан-Удэ (зал настольного тенниса, 4 этаж).

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт РБ