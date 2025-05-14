Спорт 14.05.2025 в 13:23

В Улан-Удэ соберутся каратисты из трех регионов

Они примут участие в турнире по киокусинкай каратэ-до «Кубок Победы»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ соберутся каратисты из трех регионов

17 мая в Улан-Удэ состоится зрелищный турнир по киокусинкай каратэ-до «Кубок Победы» (возрастное ограничение 6+). Соревнования посвящены Победы в Великой Отечественной войне. Организатор турнира - спортклуб «Чёрный пояс» Федерации Киокусинкай каратэ-до Бурятии.

- На турнире более 300 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия покажут своё мастерство и силу духа. Приглашаем всех любителей восточных единоборств и боевых искусств! – сообщили в минспорта Бурятии.

Место проведения: Проспект Строителей, 72, МАУ КСК г. Улан-Удэ.

Начало соревнований и торжественное открытие: 10:00

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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