В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования среди ветеранов СВО по волейболу сидя

С 16 по 17 июля в Улан-Удэ в ФСК (ул. Рылеева, 2) пройдут Всероссийские соревнования «Кубок ФОНБЕТ по волейболу сидя» (возрастное ограничение 6+).

84 спортсмена из 7 регионов России сразятся за звание чемпиона: Забайкальский край, Кемеровская область, Красноярский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Республика Бурятия.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

16 июля:

• 10:00-10:30 – Церемония открытия

• 11:00-19:00 – Игры в группах

17 июля:

• 10:00-13:00 – Полуфиналы и матчи за 5-8 места

• 15:00-17:00 – Финальные игры (1-3 места)

• 17:00-17:30 – Церемония награждения и закрытия

- Не упустите возможность поддержать наших героев! Приходите и станьте частью этого яркого спортивного праздника! – пригласили в минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео, минспорта Бурятии