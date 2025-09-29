Спорт 29.09.2025 в 11:25

В Кяхте завершился IV этап чемпионата Бурятии по мотокроссу

Каждый класс прошёл по два напряжённых заезда
Текст: Карина Перова
В Кяхте завершился IV этап чемпионата Бурятии по мотокроссу
Фото: Федерация мотоциклетного спорта Бурятии

Накануне в Кяхте завершился IV этап чемпионата Бурятии по мотокроссу. Солнечный и тёплый день собрал спортсменов из Кяхты, Улан-Удэ, Иркутска и Читы. Трасса была пыльной и требовала от райдеров максимальной концентрации. Каждый класс прошёл по два напряжённых заезда и в каждом кипела настоящая борьба.

«Кяхта встретила нас радушно и тепло. Этот город с богатой историей вновь доказал, что умеет принимать спортивные события высокого уровня с атмосферой гостеприимства, искренней поддержки и невероятной энергетикой! Каждый этап чемпионата – это история про силу, характер и страсть к спорту», - прокомментировали в Федерации мотоциклетного спорта Бурятии.

Результаты гонки:

  • Класс 125 см³: 1 место – Кирилл Чеканов (Улан-Удэ), 2 место – Константин Туманов (Улан-Удэ), 3 место – Кирилл Агафонов (Улан-Удэ);

  • Класс 250 см³: 1 место – Никита Лукомский (Кяхта), 2 место – Александр Харчук (Кяхта), 3 место – Владимир Ипатов (Владикавказ);

  • Класс 500 см³ (эндуро): 1 место – Даниил Леонов (Улан-Удэ), 2 место – Эдуард Гаврилов (Улан-Удэ), 3 место – Андрей Агафонов (Улан-Удэ);

  • Класс «Ветераны»: 1 место – Сергей Надин (Чита), 2 место – Александр Игумнов (Кяхта), 3 место – Сергей Громов (Улан-Удэ).


