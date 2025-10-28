Спорт 28.10.2025 в 09:33

Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука

Соревнования походили в Тегеране
A- A+
Текст: Карина Перова
Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука
Фото: соцсети

Ветеран СВО из Бурятии Цыден Генинов завоевал три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Соревнования походили в Тегеране. Цыден взял «золото» в личном первенстве, «золото» в командном миксе и «серебро» в командном зачёте.

Мужчина потерял ногу в ходе боевых действий. Но продолжил тренировки и сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне.

«Большой результат. Он показывает пример силы духа, мужества и веры в себя. Поздравляю Цыдена, его тренеров Зоригто Будаева и Цыденбала Цыренжапова с заслуженной победой!», - написал Алексей Цыденов.

Теги
стрельба из лука чемпионат мира ветеран СВО

Все новости

Новая поликлиника в Окинском округе Бурятии почти готова
28.10.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни
28.10.2025 в 10:24
В Бурятии задержали четырех браконьеров
28.10.2025 в 10:22
В Улан-Удэ спрятали пожарный гидрант под старым креслом
28.10.2025 в 10:03
Федеральная программа «СВОй бизнес» стартовала в Бурятии
28.10.2025 в 10:00
42-летний улан-удэнец угнал велик школьника и продал за три тысячи
28.10.2025 в 09:55
Алексей Цыденов: «Смотрим, что реально нужно людям»
28.10.2025 в 09:52
Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука
28.10.2025 в 09:33
Дома в центре Улан-Удэ остались без холодной воды
28.10.2025 в 09:30
В квартире жилого дома в Улан-Удэ выбило окно
28.10.2025 в 09:22
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Борицы из Бурятии завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях
Спортсменки взяли золото и бронзу
27.10.2025 в 11:53
Фигурист с бурятскими корнями взял серебро на юниорском Гран-при
Занять первое место ему помешали неточности в катании
26.10.2025 в 10:25
70 борцов собрались на турнире в Улан-Удэ
Он посвящён заслуженному мастеру спорта России Андрею Захряпину
24.10.2025 в 15:42
Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае
Анна Леонова вернулась в спорт после тяжелой травмы
19.10.2025 в 13:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru