Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука

Ветеран СВО из Бурятии Цыден Генинов завоевал три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Соревнования походили в Тегеране. Цыден взял «золото» в личном первенстве, «золото» в командном миксе и «серебро» в командном зачёте.

Мужчина потерял ногу в ходе боевых действий. Но продолжил тренировки и сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне.

«Большой результат. Он показывает пример силы духа, мужества и веры в себя. Поздравляю Цыдена, его тренеров Зоригто Будаева и Цыденбала Цыренжапова с заслуженной победой!», - написал Алексей Цыденов.