Спорт 28.10.2025 в 09:33
Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука
Соревнования походили в Тегеране
Текст: Карина Перова
Ветеран СВО из Бурятии Цыден Генинов завоевал три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Соревнования походили в Тегеране. Цыден взял «золото» в личном первенстве, «золото» в командном миксе и «серебро» в командном зачёте.
Мужчина потерял ногу в ходе боевых действий. Но продолжил тренировки и сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне.
«Большой результат. Он показывает пример силы духа, мужества и веры в себя. Поздравляю Цыдена, его тренеров Зоригто Будаева и Цыденбала Цыренжапова с заслуженной победой!», - написал Алексей Цыденов.