Монгольские шахматисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали

Чемпионат среди любителей проходил с 4 по 14 ноября 2025 года во Врнячка-Бане, Сербия, - сообщает портал «Монцамэ».За 18 медалей в трех категориях(U-1700, U-2000, U-2300) боролись 289 шахматистов из 51 страны. В категории девушек U-2000 монгольская шахматистка Балданжанцангийн Хуслэнзаяа выиграла семь из девяти партий и две свела вничью, набрав восемь очков. Это делает ее 17-й чемпионкой мира по шахматам среди любителей из Монголии и приносит стране 20-ю золотую медаль. Два года назад она завоевала бронзу на этом турнире.Тренер шахматной академии “Sana chess” Цогтсайханы Сайханчимэг завоевала свой второй титул чемпионки в категории U-2300, набрав 5,5 очка.В мужской категории U-1700 Дашдаваагийн Дулгунжаргал завоевал бронзовую медаль, набрав 7,5 очков, став 40-м призером Монголии.Кроме того, 13 монгольских шахматистов вошли в число 20 лучших спортсменов.В итоге сборная Монголии заняла второе место из 51 страны-участницы, завоевав две золотые и одну бронзовую медали.Фото: freepik