Каратисты из Бурятии завоевали награды в Японии

С 22 по 23 ноября в Токио состоялись чемпионат и первенство мира по киокусинкай (группа дисциплин кёкусинкан). Соревнования собрали на татами порядка 850 спортсменов из 41 страны.

Сборная России установила исторический рекорд, заняв первое общекомандное место с 97 медалями. Значительный вклад в общую победу внесли представители Бурятии.

Мария Кузнецова стала серебряным призером первенства мира в разделе «кумите» среди девушек. Алексей Федоров завоевал серебряную награду чемпионата мира в разделе «кумите» среди ветеранов.

«А Захар Макушев провел достойные поединки на первенстве и остановился в шаге от пьедестала почета в разделе «ката» среди юношей. Мария и Захар тренируются под руководством Алексея Федорова в СК «Черный пояс», - отметили в Центре спортивной подготовки Бурятии.