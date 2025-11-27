Спорт 27.11.2025 в 11:39

Каратисты из Бурятии завоевали награды в Японии

В Токио прошли чемпионат и первенство мира по киокусинкай
A- A+
Текст: Карина Перова
Каратисты из Бурятии завоевали награды в Японии
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 22 по 23 ноября в Токио состоялись чемпионат и первенство мира по киокусинкай (группа дисциплин кёкусинкан). Соревнования собрали на татами порядка 850 спортсменов из 41 страны.

Сборная России установила исторический рекорд, заняв первое общекомандное место с 97 медалями. Значительный вклад в общую победу внесли представители Бурятии.

Мария Кузнецова стала серебряным призером первенства мира в разделе «кумите» среди девушек. Алексей Федоров завоевал серебряную награду чемпионата мира в разделе «кумите» среди ветеранов.

«А Захар Макушев провел достойные поединки на первенстве и остановился в шаге от пьедестала почета в разделе «ката» среди юношей. Мария и Захар тренируются под руководством Алексея Федорова в СК «Черный пояс», - отметили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

Теги
киокусинкай каратэ япония

Все новости

Житель Бурятии незаконно добыл почти 3 тонны нефрита и хранил его в гараже друга
27.11.2025 в 11:56
В Бурятии готовится к открытию новый корпус школы
27.11.2025 в 11:48
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Бурятии
27.11.2025 в 11:44
Каратисты из Бурятии завоевали награды в Японии
27.11.2025 в 11:39
В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на 150 тысяч рублей
27.11.2025 в 11:17
В Бурятии стали организованнее пасти скотину
27.11.2025 в 10:51
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в Бурятии
27.11.2025 в 10:43
В Бурятии участникам СВО выдали паспорта
27.11.2025 в 10:43
В Братске работника мусорного полигона загрызла стая собак
27.11.2025 в 10:29
В Бурятии заметили еще одного не улетевшего в теплые края лебедя
27.11.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Ветеран из Бурятии произвел фурор в Африке
Геннадий Мармушев взял сразу четыре «золота»
27.11.2025 в 09:14
Самбист из Бурятии завоевал кубок России
Чемпионом стал Алдар Намсараев
26.11.2025 в 15:53
Четыре спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате России по боксу
Состязания пройдут в Уфе
26.11.2025 в 09:58
Кикбоксерша из Бурятии стала чемпионкой России
Также на счету у республики «серебро» и «бронза»
25.11.2025 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru