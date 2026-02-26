Спорт 26.02.2026 в 15:56
Лыжница из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
Состязания стартовали в Южно-Сахалинске
Текст: Карина Перова
В Южно-Сахалинске ранее стартовал чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года (6+). В первый день состязаний спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках классическим стилем на дистанции 10 километров.
На пьедестал почета поднялась лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова. Она завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях.
Воспитанница Мухоршибирской спортивной школы имени В.Ф. Федотова выступает в параллельном зачете за нашу республику и Тюменскую область.