Спорт 26.02.2026 в 15:56

Лыжница из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России

Состязания стартовали в Южно-Сахалинске
A- A+
Текст: Карина Перова
Лыжница из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

В Южно-Сахалинске ранее стартовал чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года (6+). В первый день состязаний спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках классическим стилем на дистанции 10 километров.

На пьедестал почета поднялась лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова. Она завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях.

Воспитанница Мухоршибирской спортивной школы имени В.Ф. Федотова выступает в параллельном зачете за нашу республику и Тюменскую область.

Теги
лыжные гонки Алиса Жамбалова

Все новости

В Бурятии уточнили порядок смены способа накопления на капремонт
26.02.2026 в 16:03
Лыжница из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
26.02.2026 в 15:56
Глава Бурятии держит ситуацию со строительством ЖК «Мегаполис» на личном контроле
26.02.2026 в 15:40
В Бурятии ускорили процедуру перевода земель из одной категории в другую
26.02.2026 в 15:26
В Улан-Удэ водитель устроил свалку из шифера и бетона
26.02.2026 в 15:21
Житель Бурятии оказался Д’Артаньяном лишь наполовину
26.02.2026 в 15:11
В Бурятии появятся заслуженные работники средств массовой информации
26.02.2026 в 15:06
Житель Бурятии задушил и закопал покупателя своего дома
26.02.2026 в 14:59
В Улан-Удэ 12-летний ребенок готовил убийство своих сверстников
26.02.2026 в 14:44
В Бурятии скончался обвиненный в мошенничестве чиновник
26.02.2026 в 14:10
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Юный пловец из Бурятии завоевал сразу 6 наград
Состязания проходили в Москве
26.02.2026 в 09:06
Дмитрий Свищев: Футбол в Бурятии, к сожалению, не пошел
Депутат Госдумы объяснил, почему бурятские футболисты не играют в РПЛ
25.02.2026 в 15:31
На льду Байкала в Бурятии соберутся именитые спортсмены
В Максимихе пройдет турнир по хоккею
25.02.2026 в 09:05
Лучники Бурятии завоевали 6 медалей первенства Европы
Спортсменов торжественно встретили в аэропорту «Байкал»
24.02.2026 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru